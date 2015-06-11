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19:18, 11 六月 2015 | GMT +6
第五届世界和传统宗教领袖大会（图片专题）
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哈通社阿斯塔纳6月11日电 第五届世界和传统宗教领袖大会于6月10日至11日在阿斯塔纳举行。大会于今天发布了宣言。哈通社摄影记者将现场捕捉的多视角鲜活照奉献给读者，把重大的历史事件，定格为永恒的瞬间。
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