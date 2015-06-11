中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:18, 11 六月 2015 | GMT +6

    第五届世界和传统宗教领袖大会（图片专题）

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳6月11日电 第五届世界和传统宗教领袖大会于6月10日至11日在阿斯塔纳举行。大会于今天发布了宣言。哈通社摄影记者将现场捕捉的多视角鲜活照奉献给读者，把重大的历史事件，定格为永恒的瞬间。

    标签:
    文化 宗教 哈萨克斯坦 外交 总统 黄金储备 首都
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!