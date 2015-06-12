路透社：沙特准备进一步增加原油产量以满足全球需求

哈通社阿斯塔纳6月12日电 据路透社消息，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)一位高层周四表示，沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。

沙特阿美营销主管Ahmed Al-Subaey对路透表示，沙特正在与印度潜在的买家讨论增加供应的问题。 因全球需求增长，沙特5月原油产量达到创纪录的每日1,030万桶左右。 目前市场仍然供应过剩，增加产量显示出石油输出国组织(OPEC)捍卫市场份额的决心毫不动摇。 这一策略被认为是促使油价在过去一年大跌的一个重要原因。 "我们有很多原油...沙特不会减产，"Al-Subaey在新德里与印度石油官员会谈后表示。 沙特在夏季几个月历来都会减少石油出口，因酷热天气导致空调用电增大，沙特国内的用油需求上升。 "我们有充裕的储备，生产也很充足。我们将会满足任何需求。如果市场需要，我们就会提供，"他补充说。 上周五石油输出国组织(OPEC)达成一致，将原有产量政策再维持六个月。 这位沙特阿美官员补充说，预计今年下半年印度将成为推动需求增长的主要动力，而中国需求持稳。