第一届欧洲运动会在阿塞拜疆开幕

哈通社阿斯塔纳6月13日电 据BBC报道，第一届欧洲运动会在阿塞拜疆首都巴库开幕，美国流行音乐巨星"女神嘉嘉"（Lady Gaga）在盛大的开幕式上担任表演嘉宾。

超过6000名运动员将在多项目比赛中展开角逐。 欧洲奥委会（EOC）主席帕特里克•希基（Patrick Hickey）将此次运动会开幕称为一个"里程碑式的时刻"。 不过，欧洲奥委会将赛事主办权交给唯一申办方阿塞拜疆的决定，因为该国的人权纪录的受到批评。 很多批评该国政府的人士都被囚禁，而国际人权组织官员以及一些媒体都未能进入该国境内。 象征爱与丰足的巨型石榴在巴库奥林匹克体育场中央爆开，释放出大量飘浮空中的种子 在巴库举办的欧洲运动会开幕式特别着意突出阿塞拜疆的文化 巴库方面否认了有关侵犯人权的指控，并且指责西方政府试图为此次赛事添上政治色彩。 希基在开幕式上并未提及人权，但他提到，"体育有特殊的力量，能带来积极的改变"。 在开幕式上基本没有政治的踪影，除了阿美尼亚代表团出场的时候，这个阿塞拜疆的地区敌对国家出场时遭遇了嘘声。 开幕式特别突出了阿塞拜疆的文化，其中的亮点之一是一头代表希腊天神宙斯的巨大公牛，还有舞蹈演员组合的阿塞拜疆国旗，此外还有一个巨大的石榴，爆开后释放出飘浮空中的种子。 "Lady Gaga"成为了当晚的神秘嘉宾，她出场演唱了约翰•列侬（John Lennon）的名曲《想象》（Imagine），并坐在一个铺满鲜花的钢琴后面演奏。 开幕式的烟花延伸到体育场外 "Lady Gaga"在开幕式演唱约翰·列侬的名曲 欧洲奥委会主席希基在开幕式上表示："体育有特殊的力量，能带来积极的改变 俄罗斯总统普京（中）出席了欧洲运动会开幕式，图中最左边是阿塞拜疆总统阿利耶夫 2003年从父亲手上继续国家领导权的阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫（Ilham Aliyev）手持一个点燃的火炬走进巴库的奥林匹克体育场，并主持宣布了运动会的开幕。 此外，出席开幕式的其他国家元首还包括俄罗斯总统普京和土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）。 此次开幕式还见证了科索沃第一次带着自己的国旗在大型活动中出现，50个欧洲国家代表团将在多项比赛中角逐至6月28日。 欧洲奥委会希望，欧洲运动会能像亚运会一样，发展成体育赛事年表中的重要盛事。 不过，虽然不少项目中都不乏精英选手，但一些重点田径项目和游泳赛事却没有尖顶选手的参加。