纳扎尔巴耶夫大学举行首批学子毕业典礼

哈通社阿斯塔纳6月15日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）位于首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学今日举行首批学子毕业典礼。

在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下于2010年成立的该学府，采用全国最先进、最现代化的教学模式。大学共有人文社会科学学院、科研技术学院、工程学学院、高等商业学院、高等国家政策学院、高等师范学院等院系。今天，在众人的祝福下，大学首批446名学子将踏出校门走向社会。

教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫出席仪式并发表讲话。他说，今天，作为纳扎尔巴耶夫大学的首批学子，你们将开启人生新的一页。你们其中有些人可能会投入科研领域，成为一名全球知名的科学家；有些人可能会进入政府机关，为推动社会发展做出积极贡献；还有些人可能投身于商海，成为一名优秀的企业家。但无论你们从事于哪个行业，"纳扎尔巴耶夫大学学子"的荣誉称号将成为联系你们的纽带，纳扎尔巴耶夫大学的精神，也将是你们在致力于哈萨克斯坦蓬勃发展的事业道路上的动力。我由衷的祝贺你们圆满完成学业，并祝福你们所有人拥有光明的前景、灿烂的未来。

据悉，今天稍晚时候，纳扎尔巴耶夫总统也将出席大学首批学子毕业典礼，并为大学位于图兰大街的新的5层教学楼剪彩。

纳扎尔巴耶夫大学自成立以来，在校生人数已经达到2800人，每年招收学生人数约为500人。（编译：吴然）