俄前财长库德林建议提前举行总统选举

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据路透社消息，俄罗斯前财长库德林（Alexei Kudrin）周四提议将下届总统选举提前，以授予普京更大权力改革经济、带领俄罗斯度过金融"风暴"。

俄罗斯经济正陷入衰退，因西方制裁冲击俄罗斯经济，且油价下滑影响俄罗斯的重要收入来源。 在圣彼得堡国际经济论坛上，俄罗斯政府官员设法安抚国内外投资者，称俄罗斯的经济状况比几个月前预想的要好。 但库德林称，俄罗斯经济需要深度改革。库德林2011年辞任财长职务，但外界普遍认为其仍受普京器重。 "如果从经济增长的角度看，我们仍在风暴的中心，"他说。他补充道，经济尚未熬过最糟糕的阶段。 他说："当我们说到结构性改革，不仅仅是要拟些文件。我们需要政治意愿、需要团队、需要一位赞同所有这些观点的总统。" "那我们......为何不把总统选举提前、宣布一个新任期更容易实施的改革新方案呢？" 目前还不清楚库德林是否与普京讨论过他的想法，以及他的想法是否得到了克里姆林宫其他人的支持。普京当前6年任期始于2012年，2018年可竞选连任。 俄罗斯媒体称，莫斯科已在考虑将原定2016年12月的议会选举提前三个月的计划，以提升执政党--统一俄罗斯党的胜出机率。