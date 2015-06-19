英国将简化中国游客到英国旅游签证手续

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据BBC报道，英国政府星期五（19日）说，可以允许中国游客和商务旅行者用单一手续一并申请英国和欧洲国家的签证。

该计划旨在清除许多在游览欧洲的游客顺道想来英国旅游的一些繁琐的签证障碍。 因为英国不属于申根国家，因此那些持有申根国家签证的游客如果想来英国的话，需要另外申请英国的签证。 英国内政大臣特里莎•梅在一份声明中说，英国希望简化签证手续后，就可以方便那些来欧洲旅游和进行商务活动的中国游客在英国停留购物了。 预计，该计划将于今年的7月1日开始。 这项政策的转变可以防止英国损失客观的旅游损失，因为富裕的中国人因为英国的签证问题，不得不转向其它欧洲申根国家例如法国、意大利等国去购物。 目前，中国已经是世界第二大经济体，中国公民持有申根国家的签证可以访问26个欧洲国家，但不包括英国。 这个新的试点计划目前是英国和申根国家比利时合作的。申请人可以只到一家签证中心就可以同时办理申根和英国的签证。 与此同时，顾客还可以在网上申请材料，然后约见面谈，完成签证申请过程。 英国有关人士说，到2023年中国将是世界最大的游客输出国，因此英国应该尽一切努力来欢迎中国游客，这对英国经济来说是很重要的。