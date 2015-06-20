哈萨克斯坦明星人物模范家庭（图片专题）

哈通社阿斯塔纳6月20日电 在哈萨克古老的传说与歌谣当中，对忠贞爱情的歌颂始终都是一个永恒不变的主题。忠贞的爱情观不仅是哈萨克民族自古以来的传统美德，也是新时代的道德要求。婚姻稳定是社会稳定和家庭幸福的重要标志之一。

人们常说，执子之手与子偕老。在如今这个这个物欲横流的社会，人们的爱情和婚姻常常面临着各种考验。普通人的婚姻尚且如此，何况生活圈子更为复杂的各色政界、演艺界的明星人物。经历过风风雨雨、是是非非，与相爱的人一路走进婚姻的殿堂、走完美好的人生，这样的家庭始终是很多人羡慕和感的对象。在哈萨克斯坦，这样恩爱和谐的家庭也绝不是少数。Ztb.kz网评选出了我国最为知名的明星模范家庭，他们即使历经考验，仍然固执地牵着对方的手，坚定地朝着最初爱情的方向前行。还有什么比拥有一个知心的爱人更宝贵的呢？ 哈萨克斯坦的明星模范家庭： 贝布特•阿勒别科夫与达娜•卡拉古索娃 萨玛特•萨姆科夫夫妻 根纳季•戈洛夫金夫妻 穆拉特•穆特尔哈诺夫与阿列希娅•穆特尔哈诺娃 柯德尔阿力•波勒马诺夫与卡拉哈特•阿布勒蒂娜 赛力克•阿克谢夫与其家人 阿勒玛斯•柯什肯拜与其家人 拉哈特•图尔勒汗诺夫夫妻 布尔科特与艾莎 伊万•布热乌索夫夫妻 努尔詹•科尔门巴耶夫夫妻 森扎尔•马迪耶夫夫妻 玛蒂娜•萨都瓦哈索夫夫妻 贝布特•科尔根夫妻 迪娜拉•萨特詹一家 梅拉姆别克•别斯帕耶夫夫妻 阿扎马特•萨特巴勒德和娜兹古丽•卡拉巴林娜 卡兹别克•卡斯木夫妻 努尔詹•托列恩迪耶夫夫妻 阿莉娅•铁列巴勒索娃夫妻 艾苏勒坦•纳扎尔巴耶夫和阿力玛•波然巴耶娃 达乌特•沙赫斯拉姆夫和达娜•沃尔曼巴耶娃 萨肯•麦哈兹耶夫夫妻 达斯坦•沃拉兹别科夫夫妻 巴彦•叶森塔耶娃夫妻 叶儿肯•努尔詹诺夫夫妻 赛力克•萨皮耶夫夫妻 阿哈特•额布拉耶夫和阿茹詹•扎兹勒别科娃 艾达伊•伊萨耶娃夫妻 萨勒塔纳特•巴卡耶娃夫妻 阔卡耶夫夫妻 德莉纳兹•阿赫玛迪耶娃夫妻（编译：塔尔）