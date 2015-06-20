图伊梅巴耶夫出席德米雷尔葬礼 转达纳扎尔巴耶夫总统的口信

哈通社阿斯塔纳6月20日电 据哈萨克斯坦驻土耳其大使馆消息，6月19日，土耳其政府在安卡拉为前总统苏莱曼•德米雷尔举行国葬，纳扎尔巴耶夫总统特使、哈萨克斯坦驻土耳其大使詹斯耶伊特•图伊梅巴耶夫和阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫同土耳其政要、社会各界知名人士、各国政府代表一道出席葬礼。

图伊梅巴耶夫代表纳扎尔巴耶夫总统，以哈萨克斯坦政府和哈萨克斯坦人民名义，对苏莱曼•德米雷尔逝世表示深切哀悼，并向土耳其政府和德米雷尔亲属转达了纳扎尔巴耶夫总统的口信。 纳扎尔巴耶夫在致土耳其总统埃尔多安的口信中对德米雷尔逝世表示深感悲痛。他说，德米雷尔为土耳其社会和经济发展做出了重要贡献，深受土耳其人民爱戴，也是广受突厥世界尊重的政治家。他是哈萨克斯坦人民的老朋友，是我十分敬重的智者和长者。作为哈土两国关系的开拓者、推动者，德米雷尔同我一道共同确立了哈土关系的发展方向，为增进两国人民友谊、开拓两国合作作出了卓越贡献。当前，哈土关系保持良好发展势头。我高度重视发展哈土友好合作，哈方愿同土方一道，坚持和发展两国传统友谊，深化互利合作，推动哈土双边关系再上新台阶。 苏莱曼•德米雷尔1924年生于土耳其伊斯帕尔塔省，1949年毕业于伊斯坦布尔技术大学建筑工程系；1955至1960年曾任国家水利总局局长。1961年，德米雷尔加入正义党，1964年当选为该党主席，1965年，出任土耳其政府副总理。1965年10月，时年41岁的德米雷尔领导正义党在大选中获胜，当选为众议员，并出任政府总理，成为土耳其历史上最年轻的总理。1983年正确道路党成立后，德米雷尔于1987年当选为该党主席。1993年，德米雷尔当选土耳其第九任总统。 当地时间6月17日凌晨，德米雷尔因呼吸和心脏系统衰竭医治无效，在首都安卡拉的居文医院去世，享年91岁。 在获悉德米雷尔逝世后，土耳其政要纷纷致唁电或声明，对德米雷尔的离世表示哀悼，并对他一生高度评价。 土耳其总统埃尔多安在唁电中表示，德米雷尔在土耳其政治历史中留下深刻印记，有助于国家发展进程，是杰出的政治家。土耳其总理达武特奥卢当天也发表声明说，人民将永远怀念德米雷尔和他为土耳其做出的贡献。达乌特奥卢同时宣布，土耳其将为德米雷尔逝世举行为期三天的全国哀悼。（编译：元珍）