哈萨克斯坦众星参与国际版《城市之间》录制（图）

哈通社阿斯塔纳6月22日电 据哈萨克斯坦电视台消息，著名的趣味体育运动电视节目--《城市之间》国际版2015年首次落户中国，由众多知名运动员和演艺明星组成的哈萨克斯坦代表团同来自中国、匈牙利、法国和阿尔及利亚等4国代表团一起，正在中国南部海滨城市海口参与节目录制。

《城市之间》这一大型趣味体育秀由法国电视台于1962年创办。在四十多年的历史中，它一直是法国电视台收视率最高的节目。《城市之间》把体育与娱乐的巧妙结合，看做是塑造大众身心健康的一个重要方式，它所表现出来的乐观健康、积极向上、幽默与拼搏的多重内涵，引领着一种电视节目方式的导向，并深深吸引感染着电视机前的广大观众。而国际版的《城市之间》则更强调了与各国人民的民间交流与友谊，以及更强化了游戏竞争的激烈性，并且通过增加了勇斗小牛等新元素，使得游戏更有趣、更刺激、也更具观赏性。 参加此次《城市之间》国际版的哈萨克斯坦代表团，由获得三次自由搏击世界冠军的阿尔达克•纳扎若夫担任领队。团队中还包括多名国内知名运动员和影视界明星。目前节目正在紧张录制当中，预计将于9月与全球观众见面。 据悉，在往期的《城市之间》国际版节目中，哈萨克斯坦于2007年获得第4名，2008年获得第2名，2012年获得节目冠军。（编译：塔尔）