气候变化影响人类健康

哈通社阿斯塔纳6月23日电 据英国《金融时报》23日报道，一家独立的国际委员会今日报告称，气候变化对人类健康的影响如此巨大，可能会毁掉过去50年全球发展方面的全部进展。

这份评估报告由伦敦大学学院(UCL)的医学和经济学专家牵头完成，发表在《柳叶刀》(Lancet)上。报告表示，需要马上采取行动，以避免热浪、其他极端天气事件和传染性疾病的蔓延对人类健康的直接冲击，以及被迫迁徙和作物歉收等因素对人类健康的间接影响。

"气候变化是一种医疗紧急情况，"UCL人类健康与表现研究所(IHHP)所长、委员会联合主席休•蒙哥马利表示，"因此，它要求使用现有技术进行应急响应。在这种情况下，没有哪位医生会认为一系列的年度病例讨论和抱负是足够的，但这正是目前全球对气候变化的响应方式。"

但报告作者昨日在伦敦举行的报告介绍会上表示，他们想避免发出又一个"末日来临"的气候变化警告。

据预测，气候变化的最大直接影响将是热浪。UCL生物多样性和环境研究中心(Centre for Biodiversity and Environment Research)主任乔治娜•梅斯表示，到本世纪末死于极热天气的人数可能会增加12倍，这是全球变暖和越来越多的人居住在受影响地区的叠加效果。