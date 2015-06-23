中国签署俄罗斯高铁项目设计合同

哈通社阿斯塔纳6月23日电 据华尔街日报网23日报道，中国已签署莫斯科与喀山之间高速铁路的设计协议，这是俄罗斯与西方国家关系恶化后，俄罗斯官员重新拿出热情与中国具体谈成的首批新项目之一。

俄罗斯国有企业俄罗斯铁路公司上周四与中国国有企业中国铁路总公司设计子公司就俄罗斯上述两个城市之间长达770公里的高速铁路的规划设计方案签署合同。俄罗斯铁路称，未来两年，这家中国公司将与两家俄罗斯企业共同完成这一铁路项目的规划设计工作，该合同的金额为208亿卢布（约合3.83亿美元）。

一旦设计方案完成，俄罗斯将就该铁路的实际建设项目另外进行招标，俄罗斯铁路预计建设成本将达到1.06万亿卢布（约合195亿美元）。俄罗斯铁路总裁Vladimir Yakunin上周五在圣彼得堡经济论坛上接受采访时称，中国铁路建造商有可能签下这一巨额合约，但这并不是完全确定的。

Yakunin称，这种可能性很大。他表示，参加设计的公司当然具备优势，这是显而易见的。

不过他称，最终决定不会根据参加设计的公司来确定，而是根据投标方给出的融资、贷款和其他担保条件。他表示，设计工作完成后将进行建设招标。