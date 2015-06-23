美国大使：驻哈外交官必须学习哈萨克语

哈通社阿斯塔纳6月23日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃23日在总统府会见美国驻哈大使乔治•克洛尔。在之后接受记者采访时，克洛尔大使表示，为深入了解哈萨克斯坦人民，驻哈外交官必须要熟练掌握哈萨克语。

克洛尔大使说，我正在努力学习哈萨克语，哈萨克语发音清脆明亮、词汇丰富生动、文化内涵深刻，是一个优美悦耳的语言。作为驻哈外交官，为深入了解哈萨克斯坦人民，我必须要熟练掌握哈萨克语。因为语言是一个民族的灵魂。作为多民族国家，在哈萨克斯坦也可以使用俄语和英语。但是，对驻哈萨克斯坦的外交官来说，掌握哈萨克语具有重要意义。

克洛尔大使表示，他现在的哈萨克语还不熟练，经常会出错闹出笑话，但他会继续努力，力争成为一个真正的"哈萨克语达人"。

克洛尔大使最后还用哈萨克语向全国民众表示祝福：Сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір, еңбекте табыс тілеймін。（祝愿您和您的家人身体健康，幸福快乐，事业顺利。）（编译：吴然）