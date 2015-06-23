苹果试图主宰音乐流媒体领域

哈通社阿斯塔纳6月23日电 据英国《金融时报》23日报道，本月，当Spotify在一轮融资环节中筹资逾5亿美元时，投资者轻看了该公司在与苹果的残酷交锋中被击败的风险。此次融资对这家音乐流媒体公司的估值为85亿美元。

毕竟，这家瑞典初创企业好事连连。过去一年，Spotify付费用户数量增加一倍，至2000万，1月时付费用户数量还是1500万，这令该公司在控制这个增长迅速的市场方面远远领先于竞争对手。

但上周日，苹果发出了迄今为止最明确的信号，将以几乎任何代价主宰这个新兴市场，即便这意味着在此过程中苹果要耗费其2000亿美元现金储备中的一部分。

苹果希望在该领域投入更多资金的决定受到音乐界人士的欢迎，但对于Spotify而言，这是个不好的征兆。这家亏损公司已面临版权所有者的压力，包括泰勒•斯威夫特，去年，她从Spotify撤下了她所有的歌曲。

Midia Research分析师马克•穆里根表示，苹果支付的版税费用将高于Spotify，此举可能是苹果在有意向这位市场领军企业施压。

一种危险是Spotify可能会被迫与苹果支付的版税一致。对于Spotify的投资者而言，这将是一场灾难。本月早些时候，苹果表示，将最多把苹果流媒体服务Apple Music收入的73%支付给唱片公司和音乐发行商，比Spotify高出3个百分点。

穆里根表示，Spotify完全有可能利用先发优势，在5年内获得3500万付费用户，占领超过一半的付费音乐流媒体市场。

然而，他警告称，苹果取代Spotify的可能性也很大。他警告称，不管是哪家公司登顶，Spotify都需要设法大幅削减成本，因为"目前的模式在商业上是不可持续的"。