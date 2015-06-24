哈萨克斯坦甘草成为出口中国的新兴物品

哈通社阿斯塔纳6月24日电 据新华网23日报道，今年以来，品质优良的哈萨克斯坦甘草成为中国新疆口岸进口的新兴物品，共计有4000多吨、货值500多万美元的甘草入境中国，中国药企纷纷涌入新疆霍尔果斯口岸进行洽谈采购。

新疆霍尔果斯出入境检验检疫局称，仅今年头5个月，霍尔果斯中国口岸共进口甘草195批次、4043吨，贸易额520万美元，同比都翻倍增长。而去年全年，从霍尔果斯口岸出口到中国的甘草共计有1061批次、近2.2万吨，贸易额为2700多万美元。

哈萨克斯坦甘草品质优良，深受中国医药生产企业青睐。伴随着夏季的到来，甘草进口又迎来新一轮投资热潮，大批中国药企及客商涌入霍尔果斯口岸采购甘草。霍尔果斯口岸竟天国际客服中心、恒信物流货场、金亿国际贸易公司的货场内呈现出一派繁忙景象，来自哈萨克斯坦的甘草堆积如山，搬运工人正在紧张忙碌地装卸甘草。

中国霍尔果斯鑫通国际货运代理公司经理马明表示，今年他所在的公司代理进口1万吨甘草，随着中国药企对甘草的需求量逐年增加，明年的进口量还将有大幅增长。

据了解，为缓解甘草资源短缺的现状，中国从2008年开始实行进口甘草免关税政策，对进口甘草企业进行配额奖励，中国从事甘草进口的客商抓住这一商机，积极拓宽销售渠道，向国内市场大量进口甘草，再加上社会需求的迅速增长也催生了甘草类产品的供不应求。

甘草可以大量使用于药品、食品、化妆品类和香烟类行业中，市场需求量在全球范围内都呈持续上升态势。中国甘草资源虽然丰富但市场需求量过大，因此出现了进口甘草数量和价格同时攀升的态势。

中国霍尔果斯出入境检验检疫局检验检疫科工作人员表示，进口甘草近年来逐年递增，是因为哈萨克斯坦甘草品质较好，甘草酸含量高、水份少，收购成本低，利润空间大，所以一直以来在中国国内市场供不应求。