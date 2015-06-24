专家：入世将助哈萨克斯坦降低通胀

哈通社阿斯塔纳6月24日电 22日，世界贸易组织哈萨克斯坦入世工作组批准了哈入世的所有文件，这意味着哈萨克斯坦圆满完成了漫长的入世谈判。这些文件经世贸组织总理事会审议后，预计哈萨克斯坦将于12月正式成为该组织的成员国。国内知名的政治学家埃兹穆拜•哈里对加入世贸组织后哈萨克斯坦面临的机遇和挑战进行了展望。

哈里表示，入世将帮助哈萨克斯坦降低国内通货膨胀率，并增加出口商品的种类。而且，入世对于哈萨克斯坦国内企业而言是一个巨大的机遇。更多的竞争和更广阔的市场，将大大提升哈萨克斯坦企业自身的素质和竞争力，并改善国内市场的产品质量。 哈里还认为，随着世贸组织市场的开放，哈萨克斯坦将更容易接触到高新技术领域的新成就，并更方便的享受这些新技术所带来的利益。"我认为，入世后市场上的商品价格会下降1-2个百分点，而这将会帮助我国进一步降低通货膨胀率。国内市场的竞争将越来越强，过去消费者的选择范围只限于哈萨克斯坦和俄罗斯商品，没有更多的选择，但随着入世之后的市场开放，来自中国、土耳其、马来西亚等国的商品将越来越多，消费者也将拥有更多的选择权。"他说。（编译：塔尔）