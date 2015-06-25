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    11:08, 25 六月 2015 | GMT +6

    中国外交部：中方已完成《中亚无核武器区条约》议定书批准工作

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    哈通社阿斯塔纳6月25日电 据中国日报24报道，6月24日，中国外交部发言人陆慷在例行记者会上就《〈中亚无核武器区条约〉议定书》批准工作进展答记者问，表示中方已完成议定书的批准工作。

    有记者问：去年5月，中国常驻联合国代表刘结一大使作为政府代表签署了《〈中亚无核武器区条约〉议定书》。请问目前该议定书的批准工作进展如何？

    陆慷表示，中国全国人大常委会于今年4月审议批准了《〈中亚无核武器区条约〉议定书》，近日，习近平主席已签署有关批准书。至此中方已完成议定书的批准工作，将于近日通过外交渠道向条约存约国吉尔吉斯斯坦交存批准书。

    陆慷说："中国政府一贯尊重和支持无核武器国家根据本地区实际情况、通过自愿协商建立无核武器区的努力，承诺无条件不对无核武器国家或无核武器区使用或威胁使用核武器。"

    陆慷表示，中方签署并批准上述议定书，充分显示了中方在无核武器区问题上政策的一贯性，也是中方支持国际核不扩散与核裁军的重要举措。中方愿与各方一道，为在世界范围内实现全面禁止和彻底销毁核武器的目标共同努力。

    标签:
    中国 中亚 黄金储备
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