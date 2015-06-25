哈萨克斯坦将为吉尔吉斯斯坦无偿提供军事装备

哈通社阿斯塔纳6月25日电 据国防部消息，国防部部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫24日在阿斯塔纳会见到访的吉尔吉斯斯坦国防部长阿毕毕拉•库达伊别尔迪耶夫，双方就哈吉关系发展和军事领域合作深入交换意见。

塔斯马哈穆别托夫表示，自独立以来，两国就建立了密切的双边关系，双方合作几乎涉及所有的领域，其中政治、经济、文化以及军事领域合作成果喜人。纳扎尔巴耶夫总统时刻强调，中亚地区的稳定安全是地区各国社会经济发展的基石。因此，哈吉共同应对各类潜在威胁与挑战，对保障地区安全稳定具有重要意义。

塔斯马哈穆别托夫提议，应研究举行哈吉双边或中亚各国联合军事演习的可能性。与此同时，为加强两国武装力量的协调，加深双方在森林山区军事行动、打击非法武装力量、训练军事人才等方面的经验交流，哈方建议定期举行军事人员和专家的研讨会。他说，吉尔吉斯斯坦95%的国土由山区组成，拥有丰富的山地作战经验。而哈萨克斯坦境内仅10%为山区，但这些地区经常成为非法分子潜伏之地。因此，哈吉双方加强在山地作战方面的经验交流具有重要意义。

塔斯马哈穆别托夫还称，吉方人员在哈接受军事教育和培训的新协议谈判工作已经接近尾声，预计从2016年开始，一大批吉尔吉斯斯坦军事人员将在哈萨克斯坦接受教育和培训。

会谈之后，两国国防部长签署了哈萨克斯坦向吉尔吉斯斯坦无偿提供军事设备援助的协议。（编译：吴然）