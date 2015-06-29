世界女排大奖赛第三档首轮结束 哈萨克斯坦力克古巴折桂

哈通社阿斯塔纳6月29日电 据Sports.kz消息，在塔尔迪库尔干市举行的2015世界女排大奖赛第三档分站赛N组首周第三轮比赛28日结束，哈萨克斯坦队力克古巴，以三战全胜的佳绩夺得本站冠军。

前两轮保持不败的哈萨克斯坦队和古巴队末战遭遇。双方鏖战五局，主场作战的哈萨克斯坦关键分把握更胜一筹，3-2力挫古巴全胜问鼎分站赛冠军，五局比分为25-16、12-25、26-24、21-25和15-13。

首局哈萨克斯坦拼发球奏效25-16先赢一局。第二局古巴攻势凌厉，25-12大胜扳回一局。第三局开局哈萨克斯坦5-1超出，古巴利用瓦尔加斯的强攻多次扳平比分，战至24平后，哈队依靠对手的失误26-24险胜，大比分2-1超出。第四局古巴重树网上优势，25-21获胜追至2平。决胜局哈萨克斯坦4-0、9-4占先，古巴奋起反扑扳成11平，13平后哈队没有再给对手机会，连夺2分15-13险胜，3-2力挫古巴。 2015世界女排大奖赛第三档预赛第二周的比赛将于7月3日至7月5日进行。届时哈萨克斯坦队将同哥伦比亚、古巴和秘鲁四队移师特鲁希略，争夺秘鲁站冠军。（编译：塔尔）