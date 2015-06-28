难以置信！这些演员居然同岁！

哈通社阿斯塔纳6月29日电 演艺界里有那么些明星有着相差无几的年龄，却存在惊人的容貌差异。如果不知道他们的出生年月，人们绝对无法相信他们其实是同龄人。其实在娱乐圈里，有些明星为了有一个良好的荧幕形象，拼命保养自己，为了延缓自己变老，什么先进的美容产品都不会放过，自然会比一般人显得年轻肉嫩，而有些明星无所谓长相更重视实力，所以在保养方面不大注重。

俄罗斯门户网站bigpicture.ru评选了24对你绝对看不出真实年龄的同龄演员。 光看照片，你能相信他们居然同岁吗？ 1. 埃米纳姆和巨石强森- 43岁 2.约翰•赵和让•杜雅尔丹- 43岁 3.梅根•福克斯和瑞贝尔•威尔森 -29岁 4.帕特里克•斯图尔特和约翰•赫特 - 74岁 5.史泰龙和汤米•李•琼斯 - 68岁 6.斯科特•科恩和沙米•纳西利 - 年龄53岁 7.查克•诺里斯和迈克尔•甘本 - 74岁 8.马特•达蒙和西蒙•佩吉，45岁 9.艾迪•墨菲和福里斯特•惠特克 - 54岁 10. 寇特妮•洛芙和莫妮卡•贝鲁奇 - 50岁的 11. 蕾妮•齐薇格和珍妮弗•安妮斯顿 - 46岁 12. 伊万•瑞恩和丹尼尔•科兹洛夫斯基，30岁 13.马奎尔和克里斯蒂•安奈伦，39岁 14.爱德华•诺顿和杰拉德•巴特勒 - 46岁 15.拉娜•德尔雷和凯拉•奈特利 - 30岁 16.约翰尼•德普和米哈伊尔•叶夫列莫夫，51岁 17. 卡门•伊莱克特拉和卡梅隆•迪亚兹 - 42岁 18.弗雷德里克和丹尼尔•克雷格 - 46岁 19.布拉德•皮特和迪安•诺里斯 - 51岁 20.阿德里安•保罗和休•劳瑞 - 56岁 21.艾伦•里克曼和查尔斯•迪恩斯 - 68岁 22.威尔•史密斯和泰瑞•克魯斯 - 46岁 23.达斯汀•霍夫曼和约瑟夫•柯步泽 - 77岁 24.托马斯•桑斯特和哈弗泽尔•乔恩森- 25岁 25.弗拉基米尔•泽尔丁100岁（编译：塔尔）