墨西哥热辣美女播报天气吸眼球 身材前凸后翘

哈通社阿斯塔纳6月29日电 据美媒《精英日报》消息，墨西哥人民最近多了一项特别的爱好：看天气预报。因为电视台的一位天气预报女主播实在是太美了，每次天气预报一开始人们就紧盯着屏幕生怕错过收看。

墨西哥蒙特雷电视台的这位天气预报女主播妍内塔-加西亚最近走红了，这位主播不只拥有漂亮脸蛋和前凸后翘的好身材，更重要的是她在播报时的气质：除了具备身为一个主持人该有的客观语气和伶俐口齿，时不时露出的甜美笑容也会为你带来一个早上的好心情。

有个广播电台的主播开玩笑说："所有人看天气预报都是想知道今天的天气如何，然而，当妍内塔在墨西哥做播报时，人们真的还会在意今天的天气吗？" 自从因为精致的面孔和姣好的身材成为网络讨论热点后，她在照片分享网站Instagram上的粉丝超过了39000个，在推特上也拥有了2万粉丝。妍内塔的粉丝遍布全球，事实上他们中的大部分都不能收看蒙特雷电视台上的频道，所以妍内塔还会将今天播报的内容放到自己的私人YouTube频道上分享，一些视频的点击量仅仅在几天内就超过了5万之多。 为什么她这么受欢迎呢？难道仅仅是因为她的漂亮？或是她的大胸和翘臀？嘿！也许是因为她播得一手好新闻呢？--而这个原因也往往是我们因为她的美丽最容易忽视的地方。 看看网友们都怎么说，"如果妍内塔给休斯顿ABC13频道做天气播报，我肯定会比现在看天气预报的次数多得多得多。""妍内塔是我见过最漂亮的女人。" 妍内塔身着运动休闲装的照片，据说多做深蹲可以塑造完美翘臀，不知道妍内塔是不是也很爱做蹲起。但可以肯定的是，平时坚持锻炼的好习惯才让她拥有如此完美的身材！

最后送上一张她有点疲惫却还不忘卖萌的照片结束吧，鲜花与掌声背后其实也有艰辛和苦涩，只不过在这旅途中妍内塔很懂得保持一个朝阳般明媚的心情，就像她在天气预报中带给人们的感觉那样。（来源: 腾讯娱乐）