纳扎尔巴耶夫总统将访问古巴

哈通社阿斯塔纳6月30日电 据参议院消息， 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫与古巴外交部副部长罗赫略•塞拉•迪亚兹30日在阿斯塔纳举行会谈，就共同关心的一系列广泛议题深入交换意见。双方积极评价两国关系发展，重申将在平等互利基础上加强协调与配合，进一步提升双边合作水平。

托卡耶夫指出，古巴是最先承认哈萨克斯坦独立的国家之一，建交以来哈古关系全面发展，各领域合作成果丰硕，两国在国际事务中保持密切沟通与协调。进一步发展包括议会关系在内的哈古友好合作关系已成为双方共识。在新的历史阶段，哈方愿与古方共同努力，推动哈古关系不断向前发展。 托卡耶夫表示，两国议会合作是两国关系的重要组成部分，前景非常广阔，目前，两国议会在多领域开展积极合作。哈萨克斯坦参议院将继续对深化哈古两国议会合作提供全面支持。 托卡耶夫说，纳扎尔巴耶夫总统将对古巴进行的国事访问必将加深两国相互理解、友谊和信任，为双方合作注入新的动力和内涵，成为哈古关系发展进程中又一重要里程碑。 托卡耶夫还愉快地回忆起1995年作为外长访问哈瓦那时与古巴领导人菲德尔•卡斯特罗会晤时的情景。托卡耶夫还热诚邀请古巴各大公司积极参与阿斯塔纳世博会。（编译：元珍）