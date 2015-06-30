造访过哈萨克斯坦的世界级名人明星（图）

哈通社阿斯塔纳6月30日电 comode.kz网站日前统计了国际上知名的名人明星们造访哈萨克斯坦的次数，惊讶的发现这些名人明星们造访我国的次数远比我们想象的要多得多。大多数时候，明星们来到哈萨克斯坦，是为了参加时装展、音乐会或者举办个人演唱会。有时也有一些名人是为了参加特定的私人活动或者政治会面而来到哈萨克斯坦。下面就让我们一起看看，都有哪些名人明星造访过哈萨克斯坦吧。

教皇 教皇访问哈萨克斯坦可是一桩大事。在哈萨克斯坦，大约有10万左右的天主教徒。为了迎接教皇的到来，阿斯塔纳可谓大动干戈：超过1万名警员和军人被布置在了重要区域，严保安全万无一失。当天约有5万多人前往广场，一睹教皇的风采。 珍妮弗•洛佩兹 珍妮弗•洛佩兹在2010年2月出席了国内某位名人的生日宴会并在宴会上演唱歌曲。据相关媒体报道称，这一首歌就让她赚了整整300万美元。 凯蒂•佩里 虽然多次受到邀请，但凯蒂•佩里只在2011年受邀前来参加过当年的一场由石油大亨们举办的私人新年晚会。她的出场费据悉有200万美元左右。 碧昂丝 近3年来，碧昂丝曾2次造访哈萨克斯坦。第一次是在2012年，她前来出席了一场私人新年晚会，组织方专机接送并为她安排了最豪华的酒店。想请碧昂丝献声歌唱，一首歌曲至少得有300万美元。 阿黛尔 著名的英国歌手阿黛尔也曾两次造访哈萨克斯坦。一次是出席一位明星的生日庆典，另一次则是出席一家跨国企业的年会。她的出场费约莫是在100万美元左右，而且不允许任何人牌照或是摄像，如果邀请方违约，需赔偿2倍以上的出场费用。 坎耶•韦斯特 2013年8月，坎耶•韦斯特作为嘉宾参加了国内某位名人的婚礼，并同诸多明星一起为新人献声。 威廉•詹姆斯•亚当斯二世 著名饶舌歌手威廉•詹姆斯•亚当斯二世（艺名will.i.am）曾前来出席阿拉木图丽思卡尔顿酒店开幕仪式，并为现场嘉宾带来了风格独特的饶舌演唱。 妮可•舒辛格 2014年9月，哈萨克斯坦企业家海拉特•勃然拜耶夫举行宴会庆祝自己48岁生日。妮可•舒辛格受邀前来出席了宴会。 鸟叔 通过一首《江南Style》红遍全球的鸟叔（艺名PSY），受邀参加了哈萨克斯坦LG公司新品发布会，并为现场观众再度演唱了成名作《江南Style》。他的演出费目前仍是个迷。 软饼干乐队 美国著名金属乐队软饼干乐队将在2015年秋季，在阿拉木图举办专属音乐会。据相关媒体报道称，音乐会的门票已经销售一空。就让我们静待这场"金属风暴"的到来吧！