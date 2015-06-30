外交部将就乌边防人员枪杀我国公民事件向乌方递交外交照会

哈通社阿斯塔纳6月30日电 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部30日就乌兹别克斯坦边防人员枪杀我国公民事件发表声明，谴责这起枪击事件的制造者。

外交部新闻发言人阿勒泰•阿比布拉耶夫表示，28日遭乌兹别克斯坦边防人员枪杀的我国公民瓦里汗•阿赫米托夫出生于1978年，系南哈州萨热阿尕什县居民，育有7子女。我们对遇难者家属表示同情和慰问，并要求乌方认识到问题的严重性，彻查此事，严惩肇事者，向死伤者家属道歉并赔偿，向哈方作出交代。

阿比布拉耶夫说，哈方认为，和平时期，乌方对我国平民动用武力，甚至实施枪杀的行为，严重违背了哈乌建交公报的基本准则，也伤害了两国人民兄弟般的友好感情。哈外交部已准备好向乌方递交外交照会，遇难者家属将获得国家提供的法律援助。 据悉，6月28日21时50分，哈萨克斯坦驻萨热阿尕什边防部队接到报告，称在锡尔河上游区域有枪声传出。当我边防人员赶到事发地时，在锡尔河靠哈萨克斯坦河岸发现一艘渔船和两名船员，其中一人已死亡。经相关部门核实，两名船员为哈萨克斯坦公民，系当地居民，事发时正在河中捕鱼。

乌兹别克斯坦边防部门表示，遭枪击的我国公民越过了两国国境并在乌兹别克斯坦领水区域内捕鱼。而幸存者否认乌方指控，坚称当时船只并未越过锡尔河中间线，始终处于哈萨克斯坦境内。

目前两国边防部门正就此次事件展开联合调查。（编译：塔尔）