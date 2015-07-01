英媒：帅哥大猩猩引日本女人竟折腰

哈通社阿斯塔纳6月30日电 据BBC英伦网消息，自从今年三月份以来，日本女人迷上了一只名叫"沙班尼"（Shabani）的大猩猩。沙班尼住在名古屋的"东山动植物园"。

沙班尼人气如潮，并不是日本流行文化第一次爱上体态巨大但却不善表达的动物。 比如六月初，在日本已经住了大半辈子的怪兽"哥斯拉"（Godzilla）终于获得成承认，成为名正言顺的日本公民：东京为了刺激旅游，委任哥斯拉出任"观光特使"！ 上星期，西方媒体也注意到了沙班尼走红日本的故事。日本人心目中这只温柔敏感、很有负责心的大猩猩一下子成了享誉全球的美男子。 我想来看一看日本和西方在塑造这位明星级大猩猩时使用的那些光怪离奇的拟人化名词。 最开始，打动那些去动物园的日本年轻女性芳心的，是沙班尼柔情似水的眼睛、无法忘怀的容貌。也许有搞笑成分，并非百分之百的严肃。 通常，说起大猩猩，人们总会联想到愤怒地猛击胸脯，但是，沙班尼抓住日本人眼球的原因却不是这样。 今年三月，游客开始在社交媒体发照片，评论沙班尼的外貌如何深沉阳刚。 自那以后，沙班尼就成了日本新闻节目和社交媒体上的"达人"。他们在描述沙班尼的时候使用的语言非常有意思。 比如，沙班尼被称作"伊科曼"（Ikemen），这在日本俚语中是"帅哥"的意思。"伊科曼"一词由I-ke和men两部分组成，前者是"酷"、"棒"之缩写，后者是英语中的"男人"。 不过，后来动物园介绍说，有两个小孩子的沙班尼还是一位善良、负责的好爸爸。媒体顿时涌现出一个新词"伊库曼"（Ikumen）。伊库曼也是流行俚语，意思是"亲自参加抚育孩子的爸爸"。Iku是"育儿"一词的缩写。 社交媒体上，沙班尼被描绘成现代日本男性的完美榜样！ 对于许多日本女人、特别是有工作的母亲来说，有一个既是帅哥"伊科曼"、也是奶爸"伊库曼"的老公简直就是梦想成真。比如，今年42岁、有两个孩子的木村拓哉（Takuya Kimura）就是日本常青的偶像。 近期以来，日本男性名人中出现另外一个新潮流：强调他们是充满爱心的好爸爸。沙班尼走红，也许就是这股潮流的最新一波浪？ 沙班尼18年前出生在荷兰，2007年被送给日本爱知县名古屋市千种区东山公园。用人类的年龄来衡量的话，沙班尼应该是在35-40岁之间，这个年龄段的雄性，不管是人还是猿，都位于强壮、阳刚之巅峰。 让日本熟女无法淡定的另外一点是：沙班尼的妻子妮妮比他大24岁，40岁时替他生下儿子。动物园说，这个年龄的雌性大猩猩还能产子，比较罕见。 当地媒体报道说，许多来动物园亲自拜访沙班尼的女性，描绘大猩猩时的词汇，通常都是保留给好莱坞的乔治•克鲁尼、（被澳大利亚人称为最性感男星的）休•杰克曼（Hugh Jackman）或者日本的渡边谦（Ken Watanabe）。比如，忧郁、冷峻、深沉等等。 西方媒体开始报道沙班尼故事的时候，也是发了一大堆凸显沙班尼之"英俊潇洒"、"沉思内向"的照片。媒体使用的词汇包括"强健"、"万人迷"、"性感"，说沙班尼深沉地凝视远方、"秀肌肉"。 许多日本人恐怕并不反对这样的形容，但是，沙班尼的"强健"并不是全部。此类报道的深层含义好像并不是在宣扬他的"都会美型男"之气质、而是"运动美色男"（spornosexual）之内涵。 不管怎么说吧，动物园的发言人石川贵之（Takayuki Ishikawa）认为，其实，经常去动物园的人总是很喜欢看大猩猩的，有些上了年纪的人几乎天天来。但是，沙班尼走红，吸引来大批年轻女性，动物园大猩猩馆的游客人数翻了一番。 他说，动物园并不以为沙班尼是出人头地的英俊潇洒，但是，所有的大猩猩身材相貌都很能抓人眼球。 "也许，更多的人花时间更认真地观察大猩猩。第一次注意到大猩猩到底有多美！" 克鲁尼和沙班尼：比一比看一看