国防部长建议下一次上合组织国防部长会议在阿斯塔纳举办

哈通社阿斯塔纳7月1日电 据国防部消息，6月30日，上海合作组织成员国国防部长会议在俄罗斯圣彼得堡召开，哈萨克斯坦国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫出席会议。

塔斯马哈穆别托夫强调，上合组织成员国之间的双边和多边合作成果令人满意。"哈萨克斯坦愿进一步发展和深化同各成员国之间的联系，提高上合组织的价值和意义。基于此，我方也希望各国支持由哈萨克斯坦在阿斯塔纳举办下一次会议。"他说。 本次国防部长会议总结了上次会议以来的防务安全合作成果，共同探讨了如何落实成员国元首共识、进一步深化上合组织防务安全合作、共同维护地区安全与稳定的具体举措。此外，还签署了上合组织成员国国防部2016年至2017年合作协议和一些相关文件。 当天，哈萨克斯坦国防部代表团同中国国防部长常万全上将一行进行了双边会谈。双方就两国军方在各领域的友好合作和今后的交流深入交换了意见。 塔斯马哈穆别托夫表示，对华关系是哈萨克斯坦外交优先方向之一。哈萨克斯坦同中国的友好关系源远流长，在以创建亚洲共同安全空间为主旨的上合组织框架内，进一步加强同中国的友好合作符合哈萨克斯坦的国家利益。哈中两军在2014年共同举行的多次联合演练中，两军参演部队在复杂环境下以极高的标准完成了各项测试，各类演习均获得圆满成功。"今年9-10月，双方还将共同开展联合反恐军演，该演习意义重大，更甚于此前5月两军为坦克冬季两项大赛举行的联合军事演练。"他说。（编译：塔尔）