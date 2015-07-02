纳扎尔巴耶夫：我们终将建成一个美国式的政府

哈通社阿斯塔纳7月2日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）哈巴尔电视台7月1日晚播出《总统谈国家要政》访谈节目。纳扎尔巴耶夫总统在访谈中表示，哈萨克斯坦政府终将成为一个美国式的政府。

在论及国家当前正在施行的改革、尤其是将部分权力下放给政府和议会的具体举措时，纳扎尔巴耶夫表示，改革并不是一朝一夕就能完成的。"很多人都说，我们的政权是一个强势总统式的政权。但我们的这种政权，并不是建立在对民众的压迫之上，相反，这一政权形式是建立在大力推行各种惠民政策，以期最大程度造福国民的基础之上的。只有从上到下建立起严格的制度体系，才能有效的启动国家机器，以较快的效率推行国家的决策和部署。"他说。 纳扎尔巴耶夫还强调，特定的时期国家需要维持这种政权形式。"有谁希望乌克兰的情况出现在哈萨克斯坦呢？或者向格鲁吉亚和摩尔多瓦那样？问题的症结就在这里，这些国家都是议会制政府。正如我一贯所言，我们终将成为一个美国式的政府。当然，完成这种转型是需要时间的。需要多久呢？我认为，至少要等到中产阶级超过全国人口半数以上时才有可能。中产阶级，是国家稳定最有力的支持者，但目前我们的中产阶级还没有达到这一水平。假设我们现在就把权力完全放开，会如何呢？实际上我们过去就经历过这种情况，结果也是显而易见的，社会陷入混乱，一切停滞不前。"他说。（编译：塔尔）