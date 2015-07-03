希腊公投日临近 欧盟面临成立迄今最大挑战

哈通社阿斯塔纳7月3日电 据华尔街日报网3日报道，曾经被一些人寄予厚望、期待最终能打造出一个"超级欧洲"的欧洲联盟，眼下正面临着65年来的最大挑战。希腊周日将进行全民公投，决定是否退出欧元区。这一结果可能会扭转整个欧洲的命运。

欧盟的前身要追溯至第二次世界大战结束后成立的共同体，后来又将前苏联分裂出的一些国家拉进了西方阵营。这样的一个联盟按理说不应分崩离析。然而，尽管一些支持者期待欧盟未来成长为一个各国联系更加紧密的共同体，但它在这条路上走得一直磕磕绊绊。

造成这种局面的因素，很大程度上应归咎于拥有无上荣光的欧元。欧元体系令其他国家与德国共同拥有一种货币，而德国凭藉着强大的出口机器，向整个欧元区的政治体系和政客们施加着巨大影响，尤其是南欧诸国。希腊式民主被推到了悬崖边上。

比利时副首相皮特斯周四在新闻发布会上表示，欧盟正深陷危机之中，成立以来首次面临着联系减弱的风险。

随着关键的全民公投日渐逼近，希腊退出欧元区的风险周四似乎有所提高。国际货币基金组织(简称IMF)警告称，与债权人之间矛盾的扩大令希腊陷入了比之前更加糟糕的金融窘境中，需要更多救助金才能勉强留在欧元区。本周早些时候，希腊对IMF的欠款发生了违约。

与此同时，希腊总理齐普拉斯在电视广播中坚称，投票拒绝救助条款将立竿见影地为希腊争取到更合适的协议，这种说法与希腊债权国领导人的一贯说法完全相反。

可以肯定的是，欧洲一体化的观念已经受到了其他国家的挑战。英国对欧盟条约中"越来越紧密的联盟"这一概念发起攻击，寻求就退出欧盟进行重新谈判。一些民族主义政治家，比如匈牙利总理欧尔班已经对欧盟建立的价值观基础提出了挑战。

大规模移民（既包括欧元区内部流动，也包括日益增加的、来自边境混乱地区的走投无路的难民）引发了外界对人员自由流动这一基本原则的质疑：这一原则是否可持续？会不会给某些国家的福利体系带来压力？

包括德国、法国在内的成员国已经患上了"扩大疲劳症"，不愿进一步增加成员国数量。

欧盟一直在承受反对全球化声浪的评级，许多普通人认为全球化超级精英的利益 驾于他们的利益之上，布鲁塞尔的高薪官员就是典型例子。

失业率长期上升说明经济低迷，许多选民将此怪罪到欧盟头上。西欧20世纪60年代失业率平均不到2%，目前希腊和西班牙的失业率高于20%。

奥地利总理许塞尔表示，欧盟经常会成为普遍不满的替罪羊。他在周四接受采访是说，欧洲不一体化结果就会更好吗？会有更多的工作、更多的投资吗？

欧元立刻成为该集团最具雄心的计划，也是可能给欧洲统一带来最大挑战的计划。

设立共同货币是之前工作的合理延续，它是经济一体化的下一个阶段。共同货币对于德国的吸引力主要在于，它能够阻止意大利等国通过反复的货币贬值来排挤效率更高的竞争对手。不过欧元的起因带有政治因素，而且欧元的很多设计者都深知它的经济弱点。

货币统一的隐患被广泛讨论。当时很有影响力的欧盟委员会主席德洛尔领导的一个为欧元做准备的委员会1989年的一份报告称，不协调甚至相左的国家预算政策可能破坏货币稳定性。

尽管有各种顾虑，但欧元最终还是诞生了，部分原因是人们设想，造成即成事实将迫使政治家们加强政治架构，推进更大力度的政治一体化，以配合货币的统一。

然而在欧元诞生之初，政治家削弱而非强化了欧元的基础，任由德法两国违反欧元区预算规定。

始自希腊的危机才最终让欧洲认识到，必须做更多的工作才能确保这个联盟的存续。

现在这就是一大问题：欧元区经济需要更加深入的经济政治一体化，但是政治因素令事情向另一个方向发展。大多位于北部地区的债权国的人民反对用手中的资源帮助他们的欧元区伙伴摆脱困难。而另一方面，债务国的人民也在抱怨他们为了得到帮助而不得不接受的苛刻条件。

这是德国的危机解决方案，它之所以成为欧洲的方案是因为德国是欧洲最大经济体，也是救助行动的最大出资方。批评该方案的人士辩称，这种做法已经无限增加了危机成本，对财政紧缩措施的强调造成了巨大的经济破坏和民众损失。

德国及其同盟认为这种痛苦是解决危机根源问题的必然结果。

可以肯定的是，这种调整对非主流政党提供了支持，包括希腊目前的执政党激进左翼联盟(Syriza)。

德国坚持将救助与严格的预算及其他经济改革挂钩，反映出已经损害了欧元区内部关系的一个因素：各国政府缺乏相互信任。佩特斯说，信任是欧盟成立的基础，近日来导致欧盟出现分歧的正是信任缺失。

尤其明显的是其他政府不信任希腊及其政府。2010年危机爆发以来，希腊承认经济统计数据造假，这种信任就遭到严重破坏。齐普拉斯领导的政府似乎使最后一丝信任也消失殆尽。

希腊一直被当做特例对待：希腊1981年加入欧盟，比西班牙和葡萄牙早五年，一定程度上是由于希腊是"民主发源地"这一具有浪漫色彩的理由。2001年希腊又匆匆加入欧元区。

现在没有人认为希腊加入欧元区是正确的。不过，一旦加入货币联盟──就好像将水族馆中自由来去的鱼（各自为政的货币）做成鱼汤（单一货币机制）──后再退出，就意味着将进入未知领域，可能进一步损害希腊人的福利，至少短期内是这样。

但从根本上而言，欧元区的本质也将发生变化。它不再是一个不可逆的货币同盟，借用原欧洲理事会主席范龙佩的话来说，将来它会像是一家咖啡店，大家去留随意。

从那时起，每次金融危机爆发时，就会引发这样的疑问：政治家们是否愿意付出高昂的政治代价以留在欧元区内。