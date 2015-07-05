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16:25, 05 七月份 2015 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫总统举办开斋晚宴（视频）
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哈通社阿斯塔纳7月5日电 总统府 Instagram 官方帐号4日发布了一段纳扎尔巴耶夫总统在开斋晚宴上讲话的视频。视频注释，开斋晚宴在阿斯塔纳举办。
纳扎尔巴耶夫总统在讲话中祝福哈萨克斯坦全体穆斯林斋月吉庆。（编译：吴然）
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