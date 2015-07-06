纳扎尔巴耶夫总统同塔吉克斯坦总统拉赫蒙通电话

哈通社阿斯塔纳7月6日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日应约同塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙通电话。通话中，拉赫蒙向纳扎尔巴耶夫致以生日祝贺。

双方还就塔哈两国各领域合作和纳扎尔巴耶夫总统秋季访塔事宜交换意见。