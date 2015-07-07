乌克兰将成中国最大玉米供应国

哈通社阿斯塔纳7月7日电 据英国《金融时报》7日报道，乌克兰将成为今年上半年中国最大玉米供应国，两国都从更为紧密的贸易关系中受益，而中国正试图实现粮食和油籽采购的多元化。

5月的最新海关数据显示，中国玉米进口为40.3881万吨（主要用于牲畜饲料），其中近95%来自乌克兰。

今年头5个月，来自乌克兰这个东欧产粮区的玉米进口总量达到155万吨，占中国海外玉米采购的近90%。

2012年，乌克兰与中国签订价值30亿美元的贷款换玉米协议。自首批玉米发运以来，乌克兰以惊人的速度成为中国最大的玉米供应国。乌克兰农产品集团一直寻求与国有粮食交易商中粮(Cofco)等中国企业达成投资和出口协议。

乌克兰地位的上升是以美国市场占有率下滑为代价的，直到去年，美国一直是中国最大玉米供应国。今年头5个月，中国从美国进口的玉米总量为4.5万吨，较去年同期减少95%。

在与邻国俄罗斯关系持续紧张之际，乌克兰与中国关系的加深将支撑乌克兰步履维艰的农业产业。与此同时，来自乌克兰的进口将满足中国与日俱增的对谷物和肉类的需求。

美国农业部高级经济学家家弗雷德•盖尔表示："乌克兰处于中国希望发展的通往欧洲的新的贸易线路上。这也与中国在世界上某些被忽视的地区促进投资和基础设施建设的战略相符。"