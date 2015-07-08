中国官媒：阿拉木图是北京申办冬奥会的强劲对手

哈通社阿斯塔纳7月8日电 据新华网6日报道，距离国际奥委会宣布2022年冬奥会举办城市的日子越来越近，北京和阿拉木图这两个候选城市也均在做最后冲刺。作为北京携手张家口申办2022年冬奥会的唯一对手，阿拉木图具备着自己的一系列优势，将是一个强劲对手。

国际奥委会6月1日公布了2022年冬奥会评估委员会对北京和阿拉木图两座候选城市的《评估报告》。《报告》中对阿拉木图评价称："紧凑的场馆规划将会给运动员良好的体验，也会提高场馆运营的效率，并减低成本，对环境影响小。"《报告》着重肯定了阿拉木图的场馆位置规划，以及充足的降雪量，这也给阿拉木图团队增添了很多信心。 阿拉木图奥申委成员、2017年世界大学生冬季运动会组委会主席乌拉扎科夫认为，国际奥委会对阿拉木图的评价是客观的，对阿拉木图举办冬奥会的构想给予了积极评价。作为一座拥有悠久冬季运动历史的城，阿拉木图有着得天独厚的自然条件。阿拉木图冬季气候寒冷，温度一般在零下10度到20度之间，冬季常年积雪，因此冬季运动项目在阿拉木图比较普及。在滑冰馆和滑雪场，经常能看见上了年纪的老人和孩子在滑冰或滑雪。阿拉木图有很多现成的举办冬季运动项目的场馆，比如高山滑雪场地、跳台滑雪场地等。如果申奥成功，阿拉木图需要修建的场馆不多，主要任务就是对现有场馆进行改造和扩容。这些场馆分布比较紧凑，绝大多数都在城市规模不大的阿拉木图。阿拉木图也拥有一定的大赛承办经验，阿拉木图曾经举办过2011年亚洲冬季运动会，2013年世界拳击锦标赛。2017年，阿拉木图还将举办世界大学生冬季运动会。另外，这座城市已经是第二次申办冬奥会，这份对于奥林匹克运动的执着和热忱，也会使其获得不少加分。 为了获得冬奥会举办权，阿拉木图也显示了较大的决心。今年初，哈萨克斯坦参议院通过一项保护儿童免受不良信息影响的法律草案，禁止宣扬同性恋。法案通过后，27名世界著名运动员联名写信给国际奥委会，认为哈萨克斯坦歧视同性恋，要求取消阿拉木图申奥资格。面对压力，哈萨克斯坦宪法委员会5月底否决上述法案。当地媒体为此纷纷发表评论认为，否决这一法案使阿拉木图离获得冬奥会举办权大大靠近了一步。 在奥斯陆等城市宣布退出申办之后，北京申办冬奥会的取胜呼声就开始水涨船高。诚然，北京在申办过程中所做的努力不断得到国际奥委会和其他各个方面的肯定，但阿拉木图也同样在快马加鞭。部分国际奥委会委员认为，阿拉木图与北京的距离已大大缩短，激烈的竞争刚刚开始。 作为一座对奥林匹克运动充满了向往、而且从未举办过奥运会的城市，阿拉木图对于胜利的渴望不言而喻，这座城市在申办过程中所展现出来的实力和信心，表现出其正成为与北京匹敌的强劲对手。