亚洲哈萨克式摔跤协会副主席谈哈萨克式摔跤亚洲锦标赛

哈通社阿斯塔纳7月8日电 据国际在线6日消息，第十一届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛将于7月12日至13日在中国新疆阿勒泰市举办。比赛前夕，亚洲哈萨克式摔跤协会副主席阿依达尔汗•哈布都拉接受了记者的电话采访。

阿依达尔汗•哈布都拉1955年出生，中国新疆阿勒泰人，著名摔跤运动员和知名国际裁判，毕业于上海体育学院和哈萨克斯坦体育大学，目前任世界哈萨克式摔跤协会常委、亚洲哈萨克式摔跤协会第一副主席。他从事体育事业至今已42年，曾在多次大型比赛中获得冠军，并发表了多篇专业著述。1997年至2014年，他多次带领中国运动员参加哈萨克式摔跤世界锦标赛和亚洲锦标赛。 谈到哈萨克式摔跤这项运动的发展，阿依达尔汗•哈布都拉说，哈萨克式摔跤自古以来就是草原游牧民族在各种庆典上表演的传统体育项目之一，1938年在前苏联的运动会上，哈萨克式摔跤正式成为比赛项目，2005年9月世界哈萨克式摔跤联合会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳正式挂牌成立。成立后，联合会成功举办了多届世界锦标赛、亚洲锦标赛、欧洲锦标赛和非洲锦标赛等赛事，目前45个国家和地区建立了哈萨克式摔跤协会。2013年，第九届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛就曾在中国甘肃阿克塞哈萨克自治县举办。 据阿依达尔汗•哈布都拉介绍，即将在阿勒泰举行的第十一届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛将邀请哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国香港等20余个国家和地区的100多位运动员参加。中国参赛选手中有哈萨克族、汉族、蒙古族和维吾尔族。本届比赛重量级别为60、70、80、90（公斤）和无差级别。（记者 努尔达吾列提）