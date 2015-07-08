哈通社阿斯塔纳7月8日电 据英国《金融时报》7日报道，中国当局采取了多项措施试图阻挡住持续了三周的股市下滑，但中国基准股指的成份股却无视这些努力继续下跌。本轮下跌是逾20年来中国股市最严重的下跌行情。

逾200家中国上市企业表示会在周二停牌。此前，已有一些企业试图借停牌来躲过这次股市暴跌。现在已有越来越多的上市企业采取这种做法。

据《证券时报》报道，过去一周里有760家企业的股票已经停牌，占沪深两市所有A股上市企业的四分之一还多。

彭博数据显示，这轮始于6月12日的抛售行情，是1992年以来中国股市最剧烈的下跌行情。

中国政府已采取多项措施力挺中国两大股指的成分股，包括启动一项被某经济学家形容为中国特色量化宽松的计划。

然而，中国股市还是较6月中旬下跌了大约30%，散户投资者损失惨重，其中一些人是在曾经的壮观牛市中大举配资进入股市的。

瑞信驻香港的亚洲经济学家陶冬表示："确实存在恐慌情绪，但无论他们（指中国当局）如何干预，就是无法阻止下跌。"他说，股市下跌有对实体经济产生溢出效应的风险，这种溢出要么通过波及金融市场实现，要么通过抑制那些亏掉部分或所有积蓄的股民的消费实现。

周二，中国基准股指出现五个交易日来的第四次下跌。上证综指的跌幅一度接近5%，尽管最后仅收跌1.29%。科技股云集的深证综指收跌5.34%。

沪市11个板块中有9个出现下跌。能源板块和金融板块是例外，这是由蓝筹股上涨所致，而蓝筹股上涨则是由政府控制的资金直接买入所致，或是因投资者推测政府有此行为而买入所致。

周二领涨的都是国有企业的股票，这可能是中国当局指导下的托市操作的结果。中国石油收涨4.23%，这是该股连续第四天上涨，中国石化则收涨1.77%。中国农业银行收涨6.74%，中国银行则收于涨停。

作为稳定股市的最新努力，总部位于北京的组织"中国上市公司协会"呼吁，"各上市公司在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，积极采取公司回购、大股东增持、员工持股、高管暂停减持等措施，稳定公司股价"。

周二，深圳股市盘中跌幅一度超过6%。深证综指的年内涨幅如今仅为36%，而不到一个月前，年内涨幅还高达122%。截至本周初，沪深两市市值已较6月12日见顶时蒸发近3万亿美元。

近些天来，中国央行承诺用自身资产负债表支撑股市，瑞信的陶冬将此举形容为中国版的量化宽松(QE)，或者说是"央行采取的非常规托市举措"。

此外，21家券商已承诺动用自有资金买入并持有股票，首次公开发行(IPO)也被叫停，以避免新股分流走了投资者对二级市场的投资兴趣。

分析师表示，中国政府做得越多，就越有可能让人觉得它已绝望--如果它采取的努力没有收到明显效果，人们就会更加这么认为。凯投宏观的马克•威廉姆斯写道："所有这些活动都对一种看法形成了支持，即政策制定者已处在恐慌状态。但（现在）干预已为时太晚，而且很可能会适得其反。在听任泡沫膨胀时，损害就已造成。"

35岁的香港银行家Dee Sum表示："对金融体系来说，信任和透明度很重要，但这两者政府都没有提供给我们。"近几周来，Dee Sum一家在股市上一直损失惨重。

彭博数据显示，周一融资交易者连续第11天减仓，连续减仓天数之长创下纪录。花旗集团分析师警告称，这一趋势很可能会持续下去，因为迄今只有四分之一的融资盘被强平。

融资交易对上涨行情起到了推波助澜的作用，导致股市"飙升到了天上"；去杠杆（即平掉融资头寸的过程）可能会推动股市"回落到地面"。