中国股市暴跌 大宗商品遭殃

哈通社阿斯塔纳7月8日电 据华尔街日报网8日报道，中国再一次被推到了大宗商品市场的风口浪尖，不过这一次可不是什么好事。

受中国股市暴跌以及希腊经济危机引发的担忧影响，大宗商品价格跌至数年来的低点，不仅抑制了刚刚有所起色的石油、铁矿石等大宗商品价格，还拖累了资源类企业的股价以及资源生产国的汇率。

虽然大宗商品价格在周一大跌后周二稍有企稳，但由于对铝和煤炭等商品供应过量的担忧弥漫市场，因此大宗商品作为一种资产类别，已进入一个长期的恐慌期。追踪一系列大宗商品的标普高盛指数(S&P GSCI)在过去一年中下挫了36%，而本月截至周一收盘时，该指数已累计下跌6.4%。

中国股市持续三周的暴跌使得中国经济前景变得黯淡。作为全球第二大经济体，中国目前是铁矿石、煤炭、铜、黄金等几乎所有大宗商品的最大买家。面对中国政府推出的一系列救市举措，中国股市周二依然跌声一片。

此外，希腊选民在周末的全民公投中拒绝了救助条款，这或许会给欧洲经济带来新的问题，从而给大宗商品增添新的麻烦。

花旗集团策略师Osamu Takashima称，从初春开始有投资资金流入石油和自然资源市场，但最近中国股市的暴跌可能已经引发资金回流。

巴克莱的分析师称，年初时流入大宗商品相关基金的资金增加，眼下已有所放缓。该行在一份研究报告中称，第一季度流入大宗商品的资金有所改善，但现在看来，改善似乎只是暂时的。

近几日铁矿石价格下跌凸显出围绕大宗商品的悲观情绪。尽管需求下滑，但主要矿业公司仍继续增加对中国的发货量，在钢材订单减少、主要铁矿石港口库存处于高位、中国股市暴跌之际，人们对供应过剩的担忧重燃。4月份铁矿石价格跌至10年低点47美元/吨，此后一度回升至逾60美元/吨。周二前，铁矿石价格重新跌破50美元/吨，至49.70美元/吨。

另外一种饱受供应过剩之苦的金属铝的价格在春季短暂上涨后目前再次逼近六年低点。由于最近的数据显示美国库存水平高企，年初以来油价的反弹之势也被扼杀在摇篮里。外界预计如果本周围绕伊朗核计划的谈判取得成功，大量伊朗石油将进入市场，这种预期增大了油价面临的下行压力。