人民币兑美元跌至近三个月低点

哈通社阿斯塔纳7月8日电 据华尔街日报网8日报道，离岸市场周二，人民币兑美元走低，投资者担心政府激进的救市措施可能给中国经济带来不利影响。

纽约交易时段，离岸市场人民币兑美元一度跌至1美元兑人民币6.2279元，为4月13日以来的最低水平。这一水平较周二中国央行设定的美元兑人民币中间价6.1166元低1.8%。

此外，人民币前景开始变得暗淡。远期市场，投资者押注一年后人民币兑美元将跌至1美元兑人民币6.4064元，较当前水平贬值3%。

交易员称，随着外国投资者在中国股市暴跌之际将资金撤出中国，人民币一直在走软。此轮下跌令投资者的财富自6月初以来蒸发了数万亿美元。尽管中国政府采取了各种措施遏制股市的跌势，但投资者越发担心股市抛售对中国经济的影响。

瑞士私人银行Union Bancaire Privee高级策略师Koon Chow称，交易员认为股市的疲态可能会波及经济，促使政府推出更多货币宽松政策。该行管理着30亿美元的新兴市场资产。

Chow表示，这些政策可能包括让人民币汇率走低以提振出口业。

在岸和离岸人民币汇率的报价不同。交易员关注离岸人民币汇率是因为它受政府控制的影响比在岸汇率要小。

当离岸汇率低于在岸汇率时，通常表明海外市场对人民币的需求低迷。中国央行通过设定人民币中间价来控制在岸汇率，但允许人民币在中间价上下各2%的区间浮动。

今年以来人民币一直颇为抗跌，而随着美国首次加息的时间临近，许多其他新兴市场货币兑美元已大幅下跌。事实上，人民币近期逆势上扬，中国经济形势的改善推动人民币兑美元自3月份以来持续走强。今年迄今，人民币兑美元仅下跌0.02%。

然而近期市场人气出现恶化。一些华尔街分析师称，人民币远期市场的下跌是受到了股票投资者的驱动，他们正在削减或打算削减对中国股票的风险敞口。这些投资者可能把远期人民币票据转换成了美元，以防在外汇市场遭受更多损失。

不过，分析师们称，做空人民币是一步险棋，因为中国政府想要、也有能力确保人民币汇率稳定。中国正在推动人民币成为一种储备货币，汇率稳定将提高人民币在全球的接受度。国际货币基金组织(简称IMF)将在今年晚些时候决定是否批准将人民币纳入其特别提款权货币篮子。

中国政府6月底承诺将减少对人民币的干预，除非汇率出现具有破坏性的剧烈波动。中国央行周二上调了人民币汇率中间价，美元/人民币周一中间价为人民币6.1172元。这显示了中国政府维持人民币汇率稳定的意愿。分析师称，如果人民币现汇继续下跌，中国央行可能会进一步上调人民币兑美元中间价。

Chow说，干预汇率比干预股市容易得多。