纳扎尔巴耶夫：哈方支持印度成为安理会常任理事国

哈通社阿斯塔纳7月8日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）8日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府同到访的印度总理纳伦德拉•莫迪举行会谈。在此后举行的新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦支持印度成为联合国安理会常任理事国。

纳扎尔巴耶夫说，无论在地区，还是在全球范围内，印度在安全、经济、政治方面均拥有重要的地位。印度与中国的关系正在加深，而印度与巴基斯坦的关系也正在提升到新的水平。这对保障地区稳定、加强各国经贸合作具有重要意义。

纳扎尔巴耶夫表示，亚洲相互协作与信任措施会议是哈印两国重要的对话平台。印度对哈方提出的这一倡议提供了大力支持，为此我们向印方表示衷心感谢。与此同时，双方对在上合组织、联合国等组织框架下解决各类国际和地区问题持有相同的立场。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦支持印度成为联合国安理会常任理事国，印度也支持哈萨克斯坦竞选安理会非常任理事国席位。对于安理会改革，哈印双方拥有相同的观点。

莫迪表示，印度高度重视对哈关系，哈萨克斯坦是印度在中亚的最大贸易伙伴，双方在许多领域具有共同的利益，两国在安全、地区一体化以及联合国安理会改革等众多国际问题上拥有相同观点。双方将不断努力，进一步开发两国合作潜力，提升哈印经济合作至新的水平。

莫迪指出，印度愿意加大对哈投资，工业和基础设施建设将成为主要投资方向。与此同时，印方愿同哈方加强在航天和IT领域的合作，积极推动创新领域联合项目的落实。为此印方呼吁两国企业加强合作，实现互利共赢。

莫迪强调，加强交通运输领域的合作具有重要意义。北南运输走廊和哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路将提升哈印之间的物流运输。与此同时，印度还希望加入旨在加强国际交通运输的阿什哈巴德协议。

莫迪还表示，印度已启动与哈萨克斯坦的交换生项目。根据该项目，印方将同哈萨克斯坦高校建立合作关系，进行留学生交换、学术交流等工作。（编译：吴然）