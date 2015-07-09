美联储警惕全球动荡 加息时点或推迟

哈通社阿斯塔纳7月9日电 据华尔街日报网9日报道，对于全球动荡和美国经济疲弱的担忧，令美国联邦储备委员会（简称：美联储）的官员在6月政策会议上忧心忡忡，这可能促使他们在未来几月内等待更长时间来提高短期利率。

美联储在周三公布的6月16日和17日政策会议的纪要中说，美联储官员普遍认为他们对经济活动和劳动力市场的预测处于风险均衡状态，但他们也给出了一系列在评估经济活动和劳动力市场前景时需持谨慎态度的理由。

纪要显示，官员们的担忧包括希腊和其债权人会否达成协议，以及海外经济增长的可能步调，特别是中国和其他新兴市场经济体。官员们也对美国消费者支出的缓慢增长步调感到担忧。

自上次会议以来，希腊已违约国际货币基金组织（简称IMF）的贷款，中国股市也不停下跌，这些发展都可能令美联储更加谨慎。

美联储官员在上次会议时清楚希腊和债权人的谈判已进入关键阶段。纪要显示，许多官员担心希腊若未能和其债权人弥合歧异，恐扰乱欧元区的金融市场，甚至可能波及美国。

官员们上次结束会议后发布的声明称，近十年来的首次加息时点可能最快于9月到来，但纪要对于这背后的讨论提供的线索不多。

纪要只是就未来将如何做出加息决策泛泛给出了一些指示性论断，这将令投资者继续猜测美联储将于何时采取行动。

纪要称，官员们在决定加息之前，需看到更多迹象显示经济增长转强、劳动市场持续改善，以及通胀朝美联储2%的目标回升。

美联储在加息决策方面现在实际上有可能做出任何一种选择。尽管全球前景面临不确定性且瞬息万变，官员们称美国经济改善的迹象是在今年开始加息的理由之一。几名官员认为美国劳动市场疲弱的情况已完全消退，其他人则认为将在年底前完全消退。

纪要显示，劳动需求持续上升似乎已开始导致薪资增长转强。

此外，部分官员担心美联储若在加息前等待太久，之后恐需以更快速度行动，从而导致金融市场的不稳定性。部分官员认为，提高联邦基金利率目标区间的经济环境已具备，或有信心将很快具备。

自上次会议以来，美联储接获喜忧参半的经济消息。美国失业率持续下滑，至6月份的5.3%，这是美联储寻找劳动市场疲弱消退迹象的重要因素之一。不过，就业增长则开始放缓。衡量薪资和通胀的指标虽转强，但并未显示出将朝美联储目标回升的确定迹象。经济增长似乎已在第一季度萎缩后反弹，但幅度不大。

就目前而言，美联储官员虽谨慎看待海外情势，但并未过度紧张。