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    12:41, 10 七月份 2015 | GMT +6

    网球一姐扎丽娜•迪亚斯拳击照曝光 形象清丽脱俗

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    哈通社阿斯塔纳7月10日电 《阿斯塔纳运动》杂志日前刊登了一组哈萨克斯坦网球一姐扎丽娜•迪亚斯与世界拳击冠军丹尼尔•叶留斯诺夫的照片。在这组拍摄于四年前的照片中，扎丽娜身着拳击套装、扎着马尾辫，形象清丽脱俗。

    拍摄这组照片时，这两位运动员都是在各自领域刚刚崭露头角的新秀。当时扎丽娜赢得了克里姆林杯，以出色的实力逐渐进入了网坛明星的行列。而丹尼尔则在2010年成为了亚洲冠军。 照片拍摄于阿斯塔纳拳击运动中心。扎丽娜身着拳击服，戴上拳套，颇为认真的接受丹尼尔的指导；而丹尼尔显然也对这位"徒弟"十分上心，很用心的向扎丽娜教授拳击的各种招式、步法。从照片上看，扎丽娜在拳击上的天份似乎也不低。 如今，四年过去了，两位运动员已经成长为了家喻户晓的明星。 在这四年间，扎丽娜成为了当之无愧的哈萨克斯坦网球一姐，并成功跻身世界女子职业网球协会（WTA）最强选手TOP-40行列。同时，扎丽娜还连续两年闯入温布顿网球公开赛1/8决赛。 而丹尼尔则即亚洲冠军称号之后，又赢得了世锦赛冠军的桂冠，并在2014年再度蝉联亚洲冠军宝座，连续荣获两届最佳拳手称号。（编译：塔尔）

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    体育 社会 网球 黄金储备
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