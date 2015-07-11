上合组织宣言：支持防止太空军备竞赛

哈通社阿斯塔纳7月11日电 据中新社10报道，当地时间10日，上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议在俄罗斯乌法举行。在此次会议期间，上合各方通过了《乌法宣言》，批准了包括《上合组织至2025年发展战略》在内的一系列文件。

在《乌法宣言》中，上合组织成员国提出，今年是世界反法西斯胜利70周年和联合国成立70周年。"这两个事件对国际社会团结起来应对全球挑战和威胁有重要意义。各国应巩固战后形成的全球协调机制和联合国机构体系"。 《宣言》说，上合组织成员国主张严格遵守不扩散核武器条约和进行核裁军，同时促进和平利用核能合作。《宣言》中提及，让《中亚无核武器区条约》安全保障备忘录尽快生效将为确保地区安全做出贡献。 上合组织成员国在《宣言》中说，个别国家无限制并单方面部署导弹防御系统将损害世界安全。 在该份《宣言》中，上合组织各国表示，支持采取务实措施防止太空军备竞赛，其中最重要的是制订禁止在太空部署武器的国际协议。 《宣言》中提到，不应通过外部干涉解决中东和北非的政治危机。"应以相互尊重彼此的权益、遵守国际法规章和原则和拒绝外部干涉为基础解决中东和北非地区的政治危机"。 当天签署的《上合组织至2025年发展战略》也是此次峰会批准的重要文件之一，外界一直予以了关注。上合组织秘书长梅津采夫当天早些时候说，该文件标志着"上合组织正式结束初创期，迈入新合作阶段"。 该份《发展战略》从世界和地区发展形势、政治协作、地区安全合作、经贸合作和文化和人文合作等方面确定了上合组织未来十年的发展任务。 《发展战略》指出，上合组织成员国将加深在网络监管方面的合作，制止"三股势力"利用网络进行对地区安全和稳定造成破坏的活动。 上合组织各成员国在《发展战略》中表示，各成员国不得参加针对其它上合组织成员国的联盟或集团，或支持任何针对其它成员国的敌对行为。上合组织国家不允许在本国境内采取违反尊重其它成员国家主权和领土完整原则的行动。 在当天的峰会中，各方还签署了《上合组织成员国边防合作协定》，通过了关于启动接收印度、巴基斯坦加入上合组织程序等决议，发表了成员国元首关于世界反法西斯战争胜利70周年的声明、关于应对毒品问题的声明以及会议《新闻公报》。