《阿拉伯的劳伦斯》演员沙里夫逝世

哈通社阿斯塔纳7月11日电 据BBC报道，曾出演经典影片《阿拉伯的劳伦斯》、《日瓦戈医生》的演员奥马尔•沙里夫10日逝世，享年83岁。

埃及出生的奥马尔•沙里夫在英国导演大卫•里恩1962年的史诗电影《阿拉伯的劳伦斯》中的表现赢得两座金球奖和一个奥斯卡奖提名。 沙里夫在3年后因《日瓦戈医生》赢得另一座金球奖。 今年早些时候，沙里夫的经纪人史蒂夫•肯尼斯证实，他患上阿兹海默病。 肯尼斯说："沙里夫今天（7月10日）下午在开罗的一家医院中心脏病发"。 1999年与沙里夫合作出演电影《第十三个勇士》的西班牙演员安东尼奥•班德拉斯在社交网站推特上追忆他为"最棒的演员之一"。 奥马尔·沙里夫1950年代在埃及电影界出道 沙里夫1932年4月出生在埃及亚历山大港，本名米歇尔•沙尔赫布曾经管理自身家族木材生意，随后来到伦敦，在皇家戏剧学院学习。 1954年，沙里夫出演埃及电影《山谷里的战斗》出道，在该国迅速窜红。 沙里夫的成名作是英国著名导演大卫•里恩执导的《阿拉伯的劳伦斯》。 在该片中，他在沙漠中骑骆驼的镜头称为银幕经典。 在《阿拉伯的劳伦斯》中饰演男主角的英国演员彼得•奥图尔特当时觉得沙里夫的名字"荒谬"，坚持称他为"弗雷德"。两人很快成为好友。 沙里夫在晚年因这部电影的成功而困惑，表示该片只有人们骑骆驼从银幕一端都到另一端的镜头。 朱莉·克利斯蒂（左）在《日瓦戈医生》中与沙里夫合作 大卫•里恩后来邀请沙里夫在下一部史诗片《日瓦戈医生》中担任主演，出演俄国革命中的一位医生。 为了掩饰自己埃及人的外部特征，沙里夫在拍摄期间不得不每天把头发拉直、为皮肤脱毛。 他之后坦言，该片让他差点崩溃。 沙里夫其他引人关注的角色包括与芭芭拉•史翠珊合演的《滑稽女郎》以及与朱莉•安德鲁斯合演的间谍片《激情》。 他还扮演过成吉思汗和阿根廷革命者切•格瓦拉。 除了演电影，沙里夫在赌桌上也颇有建树，是世界级桥牌高手。 沙里夫在2003年获得威尼斯电影节终身成就奖 后来他出演的角色越来越少，有的在事后被他称为"垃圾"。 沙里夫从1990年代末开始拒绝出演电影，表示自己失去了"自尊和尊严"。 2007年，由于一名代客停车服务员拒绝接受沙里夫的欧元，他打了对方。 他对自己的行为供认不讳，被责令参加愤怒管理课程。 尽管晚年的沙里夫大多在开罗或巴黎一家高级酒店渡过，他有时会来到英国赫尔市，支持自己最爱的赫尔足球队。 赫尔大学在2010年向他颁发荣誉学位。