动物行为学：狗也能读懂人心

哈通社阿斯塔纳7月12日电 据BBC消息，上月，日本的科学家通过一项精心设计的实验证明，如果家犬目睹过某人不帮助自己的主人，便会有意避开此人。

这项实验的目的是为了判断，狗能否评估人们针对某个物体展开的人际互动。 结果显示，如果某人曾经对狗主人采取过消极行为(在本研究中指的是忽略狗主人的求助)，多数狗都不会接受此人的喂食。 在实验过程中，狗会亲眼目睹自己的主人试图从一个透明的密封容器中取出一卷胶带，并向坐在旁边的一位演员求助。 在第一个场景中，这位"非帮手"演员拒绝提供帮助，并背过脸去。 在第二个场景中，"帮手"演员会帮狗主人扶住容器，由狗主人自己打开盖子并取出胶带。 研究人员还设计了一个对照试验：虽然狗主人并未向演员求助，但此人仍会背过脸去。 在任何一种场景中，都有一个中立者坐在狗主人的另一侧，自始至终没有参与这场互动。 紧接着，演员和中立者都会给狗喂食。狗往往会避开"非帮手"演员，更多地接受"帮手"演员、对照演员或中立者的喂食。 不过，狗接受"帮手"演员的喂食并不比对照演员和中立者更多。 本次研究对象包含了54只狗，涉及多个品种，研究内容已经发表在今年6月的《动物行为学》(Animal Behaviour)期刊上。 狗拒绝接受对主人采取消极行为的演员提供的喂食，表明它们或许理解第三方互动。这种能力被称作"社交窃听"。 科学家认为，很少有非灵长类动物具备这种能力。另外一个体现这种现象的有趣例子是蓝纹清洁鱼：旁观的鱼往往会更接近"有合作精神的"清洁鱼，而如果它们曾经目睹某些"骗子"从宿主动物身上移除粘液而非寄生虫，便会敬而远之。 人类是最高明的社交窃听者。我们经常会因为不那么明显的利益而彼此帮助，这有助于我们在研究人员的所谓"大规模合作型社会"中的生存。 在人类社会中，这种感知他人互动的能力从很早就开始出现。一项研究显示，6个月的婴儿就能根据他人的社交行为对其展开评估，更加亲近"乐于助人"的人，疏远"令人讨厌"的人。 众所周知，狗对人类直接与之展开的互动非常敏感，但它们能否评估第三方互动却一直很有争议。 这项新的研究进一步证明狗的确具备这种能力。 科学家指出，由于狗主人参与了互动，因此可能对结果产生了影响。他们写道："狗与主人的感情很深，所以可能对他人对待自己主人的方式特别敏感。" 所以，如果你家里养狗，当有人对你吝啬时不要感觉太难过，因为至少还有一个"朋友"与你同在。