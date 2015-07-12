俄罗斯自拍死亡事故过多 官方推自拍安全手册

哈通社阿斯塔纳7月12日电 据外媒消息，由于自拍惨剧过多，俄罗斯政府开展了一系列安全自拍宣传活动，号召人们谨慎自拍。

这些宣传活动包括发布传单、视频、警告标志以及在内政部网站刊登自拍建议。例如其中一张传单中一人手持自拍杆在铁轨上漫步，底下配文："珍爱生命，请勿在铁轨上自拍。"另一个警告标志中，一人甚至爬上高压线自拍。此外，俄官方还发布了一部安全自拍视频，视频中包括一些由"屋顶人"所拍的照片，他们常常选择在高耸的建筑顶上拍照，这些照片在社交网络上大受欢迎。

俄罗斯人爱花样自拍，想必大多数人是略有耳闻的......比如：

爬高楼，拍一张

爬大桥，来一张 危险姿势 ，来一张 然而，你看到的都是成功的案例......俄罗斯官方表示，每年有不少极限自拍失败的熊孩子，政府已经看不下去了。 为此，俄罗斯政府特别退出了安全自拍手册，详细如下： 具体内容包括：不要上房顶自拍、不要站在马路中间自拍、不要扒着火车自拍、不要在狮子面前自拍、不要拿着枪自拍、不要在火车开来前自拍等等。 据悉，2015年俄罗斯有100余人因自拍受伤，还有数十人不幸丧命。今年5月，一名21岁女子持手枪自拍时不慎走火导致头部中枪，所幸并未危及生命。该月还有一名青少年爬上一座铁路桥试图自拍时触电身亡。1月，2名男子在乌拉尔持手榴弹自拍，结果引线被拉出，2人被炸死。 俄罗斯内政部长助理阿列克谢耶娃表示，俄罗斯因自拍导致的事故不断增加，自今年年初以来约有100人因此受伤，"人们在自拍前需谨记，为了在社交网络多赢得几个‘赞'可能会危及生命安全，到时候人们的自拍也将成为遗作。"