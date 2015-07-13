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    11:14, 13 七月份 2015 | GMT +6

    美国小姐选美 俄克拉何马州佳丽夺冠

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    哈通社阿斯塔纳7月13日电 据外媒报道，美国小姐选美比赛结果出炉，26岁的俄克拉何马州小姐奥莉维亚（Olivia Jordan）荣获冠军，而22岁的德州小姐伊利安娜（Ylianna Guerra）则摘得亚军。

    此次选美比赛在路易斯安那州的巴吞鲁日举行。

    标签:
    国际 美国 黄金储备
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