美国小姐选美 俄克拉何马州佳丽夺冠

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据外媒报道，美国小姐选美比赛结果出炉，26岁的俄克拉何马州小姐奥莉维亚（Olivia Jordan）荣获冠军，而22岁的德州小姐伊利安娜（Ylianna Guerra）则摘得亚军。

此次选美比赛在路易斯安那州的巴吞鲁日举行。