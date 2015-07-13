《哈萨克斯坦好声音》第三季换导师：米迪吾退出 鲁斯帖姆加盟

哈通社阿斯塔纳7月13日电 《哈萨克斯坦好声音》导师成员出现变动，米迪吾•阿仁拜耶夫宣布退出，节目组确认鲁斯帖姆•努尔吉格特将成为新任导师。

《哈萨克斯坦好声音》第三季学员海选于今年5月开始。据悉，最受观众关注的是该赛事中的"导师转身" 环节，在这一环节中，诸位导师在转身之前无法看到歌手的相貌、着装和舞台风貌，仅通过其歌声来判断是否值得自己"转身"。 《哈萨克斯坦好声音》力求挖掘本土最具实力和潜质的选手成为我国明日之星，节目的第一要素就是歌手的原声唱功。节目源于荷兰的《荷兰之声》，2013年引进我国，并于当年举行第一季赛事，来自库斯塔奈州27岁歌手沙合利扎特•赛达合梅特成为第一季冠军，他当时的导师是我国著名歌手努尔兰•阿勒班。 《哈萨克斯坦好声音》总共分为三阶段，第一阶段为海选阶段，导师将在这一阶段为自己的队挑选成员；第二阶段中，导师会选出自己的两名队员两两对决，最终剩下一名优胜者；在第三阶段，全国观众将在四位导师的得意门生中投票选出年度冠军。冠军可获500万坚戈的奖金。（编译：塔尔）