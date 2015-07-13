金正恩或欲摆脱祖父和父亲光环开启独自统治时代

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据韩联社消息，韩联社13日对朝鲜牡丹峰乐团今年4月的演出视频进行分析发现，舞台背景视频中没有朝鲜前领导人金日成和金正日的生前身影。另外，金正恩甚至在公开露面时没有佩戴金日成和金正日徽章，这有可能暗示金正恩在为开启独立统治时代做准备。

朝鲜牡丹峰乐团去年5月为第9次全国艺术人大会与会者举行演出和同年9月举办新作音乐会时都播放了金日成和金正日生前活动的视频。然而今年的视频中只出现一次金日成铜像，没有金日成和金正日生前照片。 还有与以往演出不同的是，今年的演出中没有献给金日成和金正日的赞歌。韩国东亚大学教授姜东完表示，从牡丹峰乐团全部演出中可以发现"歌颂金日成和金正日"的主题日渐减少，牡丹峰乐团出现的这些变化可能与金正恩不再佩戴金日成和金正日徽章有关。这或预示金正恩不再依赖祖父和父亲光环，而是自行巩固自身权力基础。 金正恩从上月开始在进行工作指导和合影时未佩戴金日成和金正日徽章的情况多次被捕捉到。不仅如此，日前正式启用的平壤顺安国际机场新航站楼与旧航站楼不同，没有悬挂金日成的大型肖像画。 韩国朝鲜大学院大学教授梁茂进表示，在朝鲜内部金日成和金正日被提到的次数减少，他们的肖像画被拆除，且金正恩不再佩戴祖父和父亲徽章，这或是为开启名副其实的"金正恩领导时代"制造环境。他还指出，金正恩曾出国留学，他也许认为金日成和金正日的偶像化方式比较过时，试图谋求变化。