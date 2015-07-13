东哈州一湖泊夜间呈现湛蓝色光芒 场面壮观令人惊叹

哈通社阿斯塔纳7月13日电 您可能见过被萤火虫的光芒照亮的夜空，但您可曾见过夜晚发出神秘光芒的沙滩和湖泊？据哈萨克斯坦国家电视台报道，在东哈州阿亚古兹附近的一座湖泊，就有着这样的奇观。

报道称，这座湖泊坐落于巴尔喀什湖与阿亚古兹市之间。每当在风速较大、浪潮较高的深夜，翻腾的湖水就会被一片湛蓝的光芒所覆盖，一簇簇光芒如萤火虫般随波荡漾，最终被冲到岸边，在黑夜中排成一条耀眼的光带，沿着湖岸一路走去，整个沙滩都在闪闪发光，犹如一道蓝色的光路。 当地居民介绍，这一奇观的产生其实源于湖中一种独特的虾类。这种虾个头不大，味道鲜美，更神奇的是本身就能发出一种蓝色的磷光，而它们产下的卵也同样具有发光的能力。遇到风大浪急的夜晚，虾群和虾卵被翻腾的湖水从湖底的泥沙中卷出，随着浪潮被冲上沙滩，便形成了这种奇特的景象。 据悉，在太平洋地区有一些地区存在和阿亚古兹附近这座湖中同样的景观，很可能是由同一种虾群所造成的。至于为何太平洋中的生物会存在于内陆湖泊之中，这就是一个谜了。哈萨克斯坦国家电视台计划在随后的节目中，进一步探访并揭开这个谜团。（编译：塔尔）