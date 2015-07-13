中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:43, 13 七月份 2015 | GMT +6

    东哈州一湖泊夜间呈现湛蓝色光芒 场面壮观令人惊叹

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳7月13日电 您可能见过被萤火虫的光芒照亮的夜空，但您可曾见过夜晚发出神秘光芒的沙滩和湖泊？据哈萨克斯坦国家电视台报道，在东哈州阿亚古兹附近的一座湖泊，就有着这样的奇观。

    报道称，这座湖泊坐落于巴尔喀什湖与阿亚古兹市之间。每当在风速较大、浪潮较高的深夜，翻腾的湖水就会被一片湛蓝的光芒所覆盖，一簇簇光芒如萤火虫般随波荡漾，最终被冲到岸边，在黑夜中排成一条耀眼的光带，沿着湖岸一路走去，整个沙滩都在闪闪发光，犹如一道蓝色的光路。 当地居民介绍，这一奇观的产生其实源于湖中一种独特的虾类。这种虾个头不大，味道鲜美，更神奇的是本身就能发出一种蓝色的磷光，而它们产下的卵也同样具有发光的能力。遇到风大浪急的夜晚，虾群和虾卵被翻腾的湖水从湖底的泥沙中卷出，随着浪潮被冲上沙滩，便形成了这种奇特的景象。 据悉，在太平洋地区有一些地区存在和阿亚古兹附近这座湖中同样的景观，很可能是由同一种虾群所造成的。至于为何太平洋中的生物会存在于内陆湖泊之中，这就是一个谜了。哈萨克斯坦国家电视台计划在随后的节目中，进一步探访并揭开这个谜团。（编译：塔尔）

    标签:
    社会 大众媒体 东哈州 奇闻 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!