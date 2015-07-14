外媒：中国汽车制造商面临挑战

哈通社阿斯塔纳7月14日电 据华尔街日报网14日报道，中国这一全球最大的汽车市场正在放缓，中国一些领先的汽车制造商随之面临利润减少和人气减弱的困境。

宝马汽车在华主要合作伙伴华晨中国汽车控股有限公司周一预测，今年上半年利润将下滑40%，因为该公司和宝马组建的合资公司的销售成本上升。与此同时，大陆旗舰跨界车制造商长城汽车股份有限公司的股价周一大跌13%，此前该公司于上周五宣布，计划非公开发行股票筹资27亿美元来提高产能。

华晨汽车的股票周一在香港市场跌0.7%，而大盘上涨1.3%。

中国上周五称，6月份汽车市场同比下降，为两年多来的首次。新车销量同比减少3.4%，这只是2012年9月份以来出现的第三次环比下降。

但前两次新车销量环比下降的原因分别是2013年长达一周的假日以及2012年中日紧张关系导致日系汽车销量下降。这一次新车销量环比下降的背景是，中国经济显现更多令人警惕的迹象：中国经济正在放缓、股市暴跌、产能过剩风险加大等。

中国汽车市场放缓给那些曾多年在这一市场稳步增长的汽车制造商带来挑战。

今年1月，宝马汽车同意向中国经销商提供约人民币51亿元（约合8.21亿美元）补贴，用于弥补它们去年所遭受的部分损失。受中国经济增长放缓影响，宝马汽车的销量一直不温不火。该公司今年上半年在华汽车销量同比涨幅仅为2.5%，中国整体汽车市场的涨幅为4.8%。而去年上半年，宝马汽车的在华销量增长了23%。

一些宝马汽车的经销商向《华尔街日报》表示，为了吸引经销商，这家德国汽车制造商加大了刺激举措的力度。他们说，例如宝马汽车同意向完成了二季度85%销量目标的经销商提供每台车最高人民币1.8万元的补贴。

中国的一家宝马经销商表示，以往他们要获得补贴，至少要完成110%的销量目标才行。另一位宝马经销商也对上述刺激举措予以了确认。他指出，近日股市的剧烈动荡也平添了销量的不确定性。他说，由于一些客户在股市里亏了大钱，他们因此取消了订单。

宝马汽车中国公司对其合作伙伴利润下滑一事不予置评。一位宝马汽车发言人称，针对需求减弱的情况，该公司调整了对经销商的刺激方案，但他未提供具体细节。

长城汽车在周末期间递交给香港证交所的一份报告中表示，将以每股不低于人民币43.41元（6.99美元）的价格向10位中国投资者出售3.87亿股以人民币计价的股票。此次售股数量相当于该公司已发行股本的13%左右。

长城汽车称，发行所得将用来扩大产能并为新能源汽车的研发提供资金。不过，汽车业下滑且竞争加剧之际，围绕长城汽车前景的担忧拖累其股价下跌13%，至32.95港元（约合4.25美元）。

野村分析师罗文晋称，长城汽车还下调了部分车型的价格，以应对需求放缓以及竞争对手更激进的定价策略，这可能会影响到公司的毛利润率和盈利。

最近几年，由于中国消费者偏好大空间、高视野、越野能力，运动型多用途车(SUV)的需求颇为强劲，尽管如此，SUV的销量增速仍随着整体市场放缓。

官方数据显示，今年6月份中国汽车市场SUV销量增长38%，低于过去五年里49%的年均增长率。此外，外资和本土汽车产商把更多SUV车型纳入其产品线，同时不断下调SUV价格，这导致行业竞争加剧，并可能最终抹去它们的利润率。

长城汽车上个月宣布将哈弗H2和H6等畅销车型的售价下调5%。之前，大众、通用汽车、上海汽车集团股份有限公司等外资和本土品牌采取了类似的降价措施。

野村的罗文晋将长城汽车目标价下调34.8%，至42.70港元。