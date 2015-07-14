哈萨克斯坦将新增多个直飞中国的新航班

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据投资和发展部消息，哈萨克斯坦民航委员会副主席塔勒哈特•拉斯塔耶夫为团长的投资和发展部民用航空委员会代表团日前对中国进行了工作访问。期间与中国民用航空局副局长王志清举行了会谈，双方就增开两国间客运航班达成了新航权协议。

拉斯塔耶夫表示，哈萨克斯坦各航空公司可飞往中国的城市数量将增加一倍。日后哈萨克斯坦航空公司的班机不再仅限于飞往北京、乌鲁木齐和三亚，也可同时飞往上海、西安、成都等大都市。

哈萨克斯坦"斯卡特"航空公司计划2015年开通阿拉木图至西安，2016年开通阿克套至乌鲁木齐，以及2017年开通阿拉木图、阿斯塔纳至上海的航班。阿斯塔纳航空公司计划2018年开通阿斯塔纳至成都以及2019年开通阿斯塔纳至上海的航班。授权的航班次数增加了12倍，其中飞往中国的航班次数增长了30%。中国民航则计划开通至阿斯塔纳和克孜勒奥尔达的航班。

根据阿斯塔纳航空公司提供的数据，近三年来，中国飞往哈萨克斯坦的空运客流量增长81%，为7万人次。据中方统计数据显示，乘坐中国航班出国旅游的人次2014年为1.15亿，如果能够吸引这一数据的1%，为1千万人次，这将给哈萨克斯坦航空企业以及机场带来巨大的利润空间。

根据达成的协议哈萨克斯坦将拓展其民航运输以及发展新丝绸之路经济带的能力。