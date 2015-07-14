驻上海总领事介绍哈萨克斯坦投资环境

哈通社北京7月13日电（记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克斯坦驻中国上海领事馆总领事佐齐汉•克劳巴耶夫在杭州举办的《21世纪海上丝绸之路与杭州企业》合作交流会上就哈萨克斯坦当下投资环境发表讲话。

克劳巴耶夫在讲话中说："根据世界银行发布的2014年度全球营商环境报告显示，在全球189个经济体的营商环境排名榜中，哈萨克斯坦位居第50位。哈萨克斯坦独立后累计吸收外国直接投资达两千亿美元，在独联体国家中名列前茅。"

克劳巴耶夫说，哈萨克斯坦国内良好的商业环境、丰富的自然资源以及有利的地理位置是吸引外国投资的主要良性因素。哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心地带，贯穿并连接亚太地区和中东、西亚以及欧洲大陆的新亚欧大陆桥将途径哈萨克斯坦。

总领事表示，哈中双方在实施纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"经济计划与中国提出的"一带一路"战略构想过程中的合作将进一步得到加强。

克劳巴耶夫还指出，参加建设阿克套港经济特区、"阿斯塔纳-新城"经济特区、信息科技园、南部经济特区、国家工业石化科技园、布拉拜旅游区等项目以及参加哈萨克斯坦密集型工业创新发展国家方案和"商业路线图-2020"规划项目实施的企业将享受各项优惠政策。

"21世纪海上丝绸之路与杭州企业"合作交流会由杭州市政协外事委员会、杭州公共外交协会会同杭州市政府新闻办、市工商联和市贸促会共同主办。哈萨克斯坦、印度、约旦、缅甸、南非等13个"一带一路"沿线国家的驻华领事官员和有关机构代表以及浙江省70大企业的代表出席。