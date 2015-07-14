炎炎夏日 哈萨克斯坦明星何处消暑？

哈通社阿斯塔纳7月14日电 进入7月，全国各地迎来了持续的酷暑天气，很多人选择在此时为自己安排一个假期，消暑度假、放松身心。那么在这样的炎炎夏日之中，活跃在哈萨克斯坦娱乐圈中的各位明星又是如何度假，在何处消暑的呢？腾格里新闻网记者通过探访各位明星人物的社交网站，对这些明星的夏日行踪作了一番调查。

著名经纪人阿勒腾别克•拉赫梅托夫正在安塔利亚度假。 而拉赫梅托夫的徒弟赛力克•伊布拉吉莫夫和阿尔达克•阿列克谢夫也在社交媒体中发布了自己在土耳其度假的照片。 著名经纪人、歌星柯德利亚勒•波勒曼日前在自己的Instagram上发布了一张骑马奔驰的照片，从照片中的环境来看，这位歌星似乎选择了在国内某处乡村度过自己的假期。 而著名的明星夫妻——贝尔库特和艾莎，正在土耳其享受着惬意的假日风情。 著名阿肯阿依努尔•图尔森巴耶娃也在计划前往土耳其的度假之旅，她在自己的Instagram上发了一张曾经在土耳其安塔利亚拍下的照片。 2013年哈萨克斯坦选美冠军艾达•伊萨耶娃与她的丈夫刚刚踏上了前往土耳其的假日旅途，她在自己的Instagram上分享了自己的行程。值得一提的是，有粉丝在评论中提到这位佳丽已经怀有身孕，众多粉丝随即纷纷向其表达祝福。 著名的节目主持人迪娜拉•赛特詹也选择了在土耳其安塔利亚度假。 莫扎特组合主唱肯杰别克•扎尼别洛夫同家人正在土耳其度假。 知名喜剧演员沃勒加斯•斯德克别克同自己的新婚妻子一起，正在国内的沙勒柯德草原上休假。 KeshYou组合前成员、著名歌星卡米莎特•卓乐德巴耶娃同样选择了"支持"国内旅游业。

Aldavai组合成员硕罕•马拉特吾勒选择了前往土耳其度假，目前这位歌手似乎已经结束休假归国。（编译：塔尔）